Туризм

Каждый пятый россиянин ездит в путешествия больше трех раз в год

Сервис путешествий Туту.ру провел опрос своих клиентов, чтобы выяснить, как часто они отправляются в поездки. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в компании, в опросе приняли участие почти 5,4 тысячи человек.

Треть респондентов (35%) заявили, что обычно не путешествуют ни разу за год. На втором по популярности месте оказался вариант «1 раз», за него свой голос отдали 26% ответивших. Еще 22% заявили, что отправляются в поездки 2-3 раза в год. Оставшиеся 17% отметили, что путешествуют 3-5 раз в год.

Ранее клиенты Туту.ру рассказали, что в половине случаев отправляются в путешествия с семьей или партнером. Вторыми по популярности оказались поездки в одиночестве, третьими - с друзьями.