Туризм

Две трети россиян берут отпуск летом

Сервис путешествий Туту.ру провел опрос клиентов с целью выяснить, когда они предпочитают брать отпуск. В исследовании приняли участие более 3,1 тысячи человек.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в компании, выяснилось, что 67% респондентов предпочитают брать отпуск летом. Вторым по популярности стала осень: любителями бархатного сезона оказались 15% россиян. Зима и весна набрали практически одинаковое количество голосов. За эти варианты проголосовали по 9% респондентов.

Ранее Туту.ру выяснил, что при ранних бронированиях туров на лето первое место по популярности у россиян занимает Турция. За год страна смогла подняться с четвертой позиции на первую, вытеснив Россию.

В Турции путешественники проявляют интерес к отдыху в Алании, Анталье и Кемере.

На втором месте с долей в 15,5% от общего числа туристов находится Россия. Туры по стране обходятся в среднем в 26,5 тысячи рублей.

Среди российских направлений, абсолютные лидеры раннего бронирования - Сочи, Крым и Анапа.

На третьем месте с долей 14,9% располагается Греция (34,7 тысячи рублей на человека).