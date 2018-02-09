Туризм

Крымский санаторий «Мисхор» приглашает псковичей на отдых в июле-сентябре

Санаторий «Мисхор», расположенный в 15 км от Ялты, приглашает жителей Псковской области на отдых и оздоровление.

По информации отдела реализации оздоровительных и санаторно-курортных услуг Псковского облсовпрофа, цена путевки в этот период составляет от 2361 рублей в день. В стоимость входит: проживание, питание (можно выбрать полупансион, включающий завтрак и ужин, или 4-х разовое), базовое или индивидуальное лечение - с учетом специализации, пользование пляжем, участие в культурно-массовых мероприятиях, пользование игровыми комнатами для детей и библиотекой.

Санаторий предлагает скидки детям: с 4-х до 11 лет скидка на дополнительное место - 50% , с 11 до 16 лет – 30% (цены нетто). Оплата дополнительного места с 0-х до 3-х лет - 1 рубль в сутки в кассу санатория.

«Мисхор» расположен на берегу моря, на территории субтропического парка площадью 18,2 га. Пляж располагается в 150 метрах от санаторного корпуса. Учреждение специализируется на лечении органов пищеварения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, слуха, сердечно-сосудистой, эндокринной систем. Квалифицированные специалисты и современное оборудование помогут не только отдохнуть, но и значительно укрепить здоровье.

Приобрести путевку можно в отделе реализации оздоровительных и санаторно-курортных услуг Псковского облсовпрофа по телефонам: 72-82-18, 62-17-66 или по адресу: Псков, ул. Советская, 15, каб. 12.

Телефон единой службы информации и бронирования 8-800-100-15-35 (звонок бесплатный, в том числе с мобильных номеров).