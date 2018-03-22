Туризм

Куда отправиться всем классом: список экскурсий для школьников от Порховского музея

Порховский краеведческий музей предлагает экскурсионное сопровождение весенних туров для школьников в пределах Порховского района, сообщила Псковской Ленте Новостей заведующая отделом экскурсий МБУК «Порховский музей» Наталья Исакова.

Экскурсия по городу Порхову (стоимость 500 р. с группы до 30 детей)

Город Порхов расположен в 78 км к востоку от Пскова. Новгородский князь Александр (Невский) в 1239 году приказал «рубить городцы на Шелони». Округлый земляной вал древней крепости сохранился до наших дней. Порхов – единственный в стране город, основанный Великим Невским (памятный знак установлен к 750-летию города). Город Порхов вошел в число 60 городов маршрута «Серебряное ожерелье».

Экскурсия «Старое городище-каменная крепость» (стоимость 500 р. с группы до 30 детей)

Местом рождения города считается площадка 60х45 метров у Поляковой Мызы на правом берегу Шелони, где в древности стояла деревянная крепость. Округлый земляной вал древней крепости сохранился до наших дней настолько высоким, что удивляет ученых. Летом 2016 года городу было 777 лет.

Экскурсия по каменной крепости (стоимость 700 р. с группы до 30 детей)

В 1387 году была построена мощная каменная крепость из местного известняка с тремя башнями, которая признана учеными самой уникальной по сохранности элементов среди крепостей Северо-запада. Сейчас ожидается продолжение реставрационно-консервационных работ. В 2015 году порховская каменная крепость вошла в число «15 чудес Псковщины». Внутренняя территория крепости впечатляет своей красотой, ухоженностью и наличием ботанического сада. На территории крепости действует Никольский собор (1412г.), дом-музей истории Порховского края с экспозицией «Музей почты» и дом-музей воинской славы.

Музей крестьянского быта и ремесел (стоимость 700 р. с группы до 30 детей)

Постоянные экспозиции музея крестьянского быта: «Порховский лен», «Ткачество», «Изба XVII века», «Горница». Славился Порхов раньше своими мастерами-ремесленниками, и сейчас порховский Дом ремесел – уникальный в Псковской области. Здесь занимаются традиционными ремеслами плетения из болотных трав, бересты, лозы, ткачеством, проводят мастер-классы (стоимость 100 р. с ребенка) и мастер-шоу (стоимость 300 рублей с группы до 10 человек), организуют фиточай в экспозиции «Чайная горница».

Экскурсия по выставочному залу (стоимость 500 рублей с группы до 30 детей)

Из двадцати крупнейших дворянских усадеб Псковской губернии ровно половина приходилась на Порховский уезд. Выставочный зал с постоянной экспозицией «Дворянские усадьбы Порховского уезда» признан самым элегантным залом в Псковской области. Здесь звучит классическая музыка и экспонируются предметы из Волышово – уникального усадебного комплекса Васильчиковых-Строгановых, князя А.Г.Гагарина «Холомки».

В выставочном зале проводятся событийные мероприятия и временные выставки. Сейчас действуют выставки на весеннюю и детскую тематику: выставка картин «Весенняя фантазия» и выставка авторских кукол «Мы и творчество».

Экскурсия в дом-музей истории Порховского края в крепости (стоимость 400 р. с группы до 30 детей).

В музее представлены экспонаты по археологии, картины и фото довоенного города, документы по темам образование, здравоохранение, спорт и драматический театр Порхова. Центральным экспонатом является макет каменной крепости.

«Средневековая школа грамоты» (стоимость 400 р. с группы до 12 детей).

В 2011 г. порховский музей выиграл грант на проект и создание интерактивной экспозиции, где можно переодеться в старинные костюмы, окунуться в эпоху средневековья и учить кириллицу с помощью восковой дощечки и писала.

С 10 июля 1941 года по 26 февраля 1944 года город Порхов оказался в оккупации немецкими войсками. В преддверии празднования годовщины Великой Победы МБУК «Порховский музей» предлагает проведение тематических экскурсий в дом-музей воинской славы и по местам памяти войны:

- экскурсия «Порховский район в годы войны» (стоимость 400 р. с группы до 30 детей);

- пешеходная экскурсия по городу «Памятники воинской славы» с посещением «Поля павших» (старое городище) и братского захоронения (стоимость 300р. с группы до 30 детей);

- кинолекторий «Партизанское движение. Легендарный обоз», «Подвиг Чеховича» с просмотром фильмов в выставочном зале или кинозале.

И автобусные экскурсии:

- на захоронение узников немецкого концлагеря «Дулаг-100» (стоимость 500 р. с группы до 30 детей). На восточной окраине города захоронены 85 000 советских военнопленных немецкого пересыльного концлагеря «Дулаг-100». Памятник, отражающий всю глубину скорби, был задуман скульпторами грандиозный, не уступающий Мамаеву кургану или Поклонной горе. Летом 2016 года монумент был открыт для посетителей. Аллея скорби, «озеро слёз», Поклонный крест, гранитные шары – символы вечности, насыпной холм земли из порховских сожженных деревень, скульптура «Непокорённые», часовня Покрова Божьей матери…

- на мемориал в сожженной деревни Красуха (стоимость 500р. с группы до 30 детей). В 11-ти км от города, на месте сожженной деревни Красуха (где заживо были сожжены 283 жителя) в 1968 году открыта мемориальная композиция «Скорбящая псковитянка» - самый первый в стране памятник сожженным деревням.