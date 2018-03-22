Туризм

Фестиваль «Ледовое побоище» вошел в десятку туристических событий весны

Аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг самых лучших фестивалей и праздников весны в регионах России, популярных у туристов. Рейтинг весенних фестивалей представлен по результатам анализа их посещаемости.

По данным ТурСтат, фестиваль-реконструкция «Ледовое побоище», который ежегодно проводится в Гдовском районе Псковской области, вошел в первую десятку весенних фестивалей, популярных у туристов. Также в топе-10 фестиваль BoogelWoogel в Красной Поляне (Сочи), праздник «Цветение маральника» в Алтайском крае, фестиваль GrelkaFest в Шерегеше (Кузбасс), гастрофестиваль «О, да! Еда!» в Балаклаве (Севастополь), праздник «День рождения Снегурочки» в Костроме, фестиваль «Фрегат «Паллада» в Ульяновске, Фестиваль тюльпанов в Калмыкии, экофестиваль «Воспетая степь» в Ростовской области и фестиваль «Албазинский острог» в Благовещенске.

В этом году военно-исторический фестиваль «Ледовое побоище» пройдет 21 апреля у деревни Самолва Гдовского района Псковской области. На берегу Чудского озера состоится реконструкция битвы князя Александра Ярославовича с рыцарями Тевтонского ордена. После массового сражения пройдут рыцарский турнир, а также пешие и конные состязания. Будут работать ярмарка и играть средневековая музыка. В прошлом году фестиваль посетили более 5 тысяч человек.