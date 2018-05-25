Туризм

Псков вошел в топ-10 культурных городов ЧМ-2018

Аналитическое агентство ТурСтат представило рейтинг туристических городов России для культурных поездок болельщиков в дни отдыха чемпионата мира-2018 в России.

Сергиев Посад, Коломна, Ярославль, Владимир, Суздаль, Великий Новгород, Псков, Кострома, Краснодар и остров-град Свияжск в Татарстане входят в первую десятку культурных городов чемпионата мира-2018, популярных у туристов вне матчей.

На ЧМ-2018 приедет более миллиона иностранных болельщиков. Большинство будет жить в Москве, где пройдет 12 матчей чемпионата, включая финал и полуфинал. 7 матчей ЧМ-2018, включая полуфинал и матч за 3 место пройдет в Санкт-Петербурге. 6 матчей - в Казани и 5 матчей - в Сочи.

По данным ТурСтат, болельщики чемпионата мира-2018 отправятся в поездки в туристические города РФ из-за транспортной доступности городов и культурных событий.

Во время проведения ЧМ-2018 в туристических городах пройдут фестивали болельщиков и футбольные соревнования, состоятся футбольные выставки в музеях и гастрономические праздники в выходные дни.

Рейтинг составлен по результатам анализа туристической привлекательности и доступности городов, не проводящих матчи ЧМ-2018.