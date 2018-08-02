Туризм

Инвестор планирует создать рекреационный комплекс «Креневка парк отель» в Пушкиногорском районе

Инвестиционный проект по строительству современного рекреационного комплекса «Креневка парк отель» в Пушкиногорском районе признан стратегическим. Такое решение принято членами Совета по инвестициям Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации, заседание прошло в понедельник, 6 августа, под руководством врио губернатора Михаила Ведерникова.

Проект предполагает возведение в деревне Креневка двух гостиниц на 50 номеров каждая, группы коттеджей, спа-бассейна, ресторана, конференц-зала и зоны активного отдыха с лодочной станцией, веревочным парком, горкой с подъемником. Планируемый объем инвестиций составляет 300 млн рублей. Количество создаваемых рабочих мест - 84. Реализация проекта рассчитана на 2018-2022 годы.

Инвестор Виктор Скибин отметил, что приоритетным является сохранение и рациональное использование богатства ландшафта, применение в строительстве натуральных материалов и экологически чистых источников энергии.

Он также обратился к врио губернатора с просьбой оказать содействие в ремонте существующей дороги до деревни Креневка и строительстве нового 1,5-километрового асфальтированного полотна, ведущего к объекту туризма. В связи с тем, что объект признан стратегическим, и в свете договоренностей с руководителем Федерального агентства по туризму Олегом Сафоновым о возможности выделения дополнительного финансирования на создание обеспечивающей инфраструктуры туробъектов, Михаил Ведерников поручил государственному комитету Псковской области по культуре и туризму включить указанные объекты в региональную заявку на 2019 год в федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации на 2019–2025 годы».