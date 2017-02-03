Изборская Масленица ждет гостей 25 февраля

Изборская Масленица ждет гостей 25 февраля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Изборском музее-заповеднике, с 13.00 в Нескучном садике начнется праздничная концертная программа «Пой, да пляши, Масленица Изборская!» с участием народного коллектива ансамбля «Сказ» им. Виталия Румянцева, ансамбля русской песни «Забава», студентов Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова.

В музейном кафе «Блинная» пройдет праздничная площадка «Масленица – блиноеда, накормила до обеда!» с главным масленичным угощением – блинами. Посетители кафе смогут поучаствовать в конкурсе «Счастливый блин».

Дом купца Шведова приглашает на фольклорные игры с ансамблем «Очелье», которые называются «Сидит на печи Емеля - в доме маслена неделя!». В программе: песни и угощения народа сето, масленичные сувениры своими руками, интерактивная игра «Изборский дом и все, что в нем».

В доме купца Анисимова 25 февраля будет проходить «Масленая везуха». Посетителей музейных экспозиций ждут призы. Здесь также можно будет пострелять из лука и арбалета.

В 14.00 в Доме купца Белянина начнется час русского романса. В программе «Прошедших дней очарованье…» примут участие преподаватели и студенты Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова.

Между тем, в Музейном квартале будут проходить игры и молодецкие забавы «Хочешь есть блины – не сиди на печи!». На площади у Изборской крепости развернется «Масленичный переполох» - народные игры и забавы для детей.

Начало праздника в 13.00. Сжигание чучела Масленицы в 15.00.

Источник: Псковская Лента Новостей