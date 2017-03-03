Весна идет - весне дорогу! «Славянский тур» предлагает псковичам ознакомиться с турами на апрель-май
06.03.2017 11:09 ПЛН, Псков
Как сказал японский писатель Харуки Мураками, «весна – это такое время года, когда очень хорошо начинать что-то новое»... Начните путешествие вместе со «Славянским туром» этой весной! Самые яркие и интересные программы на любой цвет и вкус - перед вами!
Весенняя Рига, цветущий Таллинн, прекрасная Прага, озера и замки Баварии, романтический Париж - все это и многое другое вы сможете посетить вместе с компанией «Славянский тур» в ближайшие месяцы.
АПРЕЛЬ
МАЙ
|
1 мая
|
Ливонские крепости Балтии: Алуксне-Вастселийна-Выру
|
1600 руб.
|
1 мая
|
Средневековый Таллинн
|
1750 руб.
|
1 — 4 мая
|
Круиз по Дунаю: Вена — Братислава — Брно
|
12 400 руб.
|
2 — 6 мая
|
Прага: замки Чехии и Карловы Вары
|
16 500 руб.
|
6 мая
|
Рига — жемчужина Балтии
|
1500 руб.
|
6, 13, 27 мая
|
Открой свой Тарту
|
950 руб.
|
6 — 7 мая
|
Рига
|
3800 руб.
|
6 — 7 мая
|
Таллинн, 2 дня
|
3900 руб.
|
7- 8 мая
|
СПАсение от суеты в Пюхаярве Спа
|
5200 руб.
|
20 мая
|
Фестивальный Тарту. Музыкальный фестиваль «Indiefest» 2017
|
950 руб.
|
21 мая
|
Вярска — день здоровья
|
600 руб.
|
27- 28 мая
|
Пивной фестиваль в Риге
|
3800 руб.
|
28 мая
|
Семейный отдых «В гости к барону Мюнгхаузену»
|
на расчете
Турфирма «Славянский Тур»
ул.Петровская, 31
ул.Кузбасской дивизии, 19 (ТРК Акваполис, 1-й этаж)
Телефон для справок - (8112) 79-30-97, (8112)700-700
Сайт турфирмы - www.slavtour.ru
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Источник: Псковская Лента Новостей