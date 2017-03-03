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Весна идет - весне дорогу! «Славянский тур» предлагает псковичам ознакомиться с турами на апрель-май : Псковская Лента Новостей / ПЛН
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Весна идет - весне дорогу! «Славянский тур» предлагает псковичам ознакомиться с турами на апрель-май

Весна идет - весне дорогу! «Славянский тур» предлагает псковичам ознакомиться с турами на апрель-май

Как сказал японский писатель Харуки Мураками, «весна – это такое время года, когда очень хорошо начинать что-то новое»... Начните путешествие вместе со «Славянским туром» этой весной!...



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Весна идет - весне дорогу! «Славянский тур» предлагает псковичам ознакомиться с турами на апрель-май


06.03.2017 11:09 ПЛН, Псков

Как сказал японский писатель Харуки Мураками, «весна – это такое время года, когда очень хорошо начинать что-то новое»... Начните путешествие вместе со «Славянским туром» этой весной! Самые яркие и интересные программы на любой цвет и вкус - перед вами!

Весенняя Рига, цветущий Таллинн, прекрасная Прага, озера и замки Баварии, романтический Париж - все это и многое другое вы сможете посетить вместе с компанией «Славянский тур» в ближайшие месяцы.

АПРЕЛЬ

1, 8, 15, 22, 29 апреля

Открой свой Тарту

950 руб.

8 апреля

Рига — жемчужина Балтии

1500 руб.

15 апреля

Средневековый Таллинн

1750 руб.

19 — 24 апреля

Парад цветов 2017 и Голландский дизайн

25 500 руб.

23 апреля

Вярска — день здоровья

600 руб.

29 апреля

Три крепости средневековья: Гдов-Ивангород-Нарва

1550 руб.

29 — 30 апреля

На родину Довмонта: Вильнюс-Каунас-Тракай

на расчете

29 апреля — 1 мая

Круиз Таллинн — Стокгольм

на расчете

29 апреля — 1 мая

3 дня в средневековом Таллинне

на расчете

29 апреля — 4 мая

Озёра и замки Баварии

24 000 руб.

29 апреля-5 мая

Париж — замки реки долины Луары — Шампань — Люксембург 7 дн./6 н.

28 500 руб.

30 апреля — 6 мая

«Прага — бюджет» из Пскова!

7 дней/6 ночей

16 170 руб.


МАЙ

1 мая

Ливонские крепости Балтии: Алуксне-Вастселийна-Выру

1600 руб.

1 мая

Средневековый Таллинн

1750 руб.

1 — 4 мая

Круиз по Дунаю: Вена — Братислава — Брно

12 400 руб.

2 — 6 мая

Прага: замки Чехии и Карловы Вары

16 500 руб.

6 мая

Рига — жемчужина Балтии

1500 руб.

6, 13, 27 мая

Открой свой Тарту

950 руб.

6 — 7 мая

Рига

3800 руб.

6 — 7 мая

Таллинн, 2 дня

3900 руб.

7- 8 мая

СПАсение от суеты в Пюхаярве Спа

5200 руб.

20 мая

Фестивальный Тарту. Музыкальный фестиваль «Indiefest» 2017

950 руб.

21 мая

Вярска — день здоровья

600 руб.

27- 28 мая

Пивной фестиваль в Риге

3800 руб.

28 мая

Семейный отдых «В гости к барону Мюнгхаузену»

на расчете

Турфирма «Славянский Тур»

ул.Петровская, 31

ул.Кузбасской дивизии, 19 (ТРК Акваполис, 1-й этаж)

Телефон для справок - (8112) 79-30-97, (8112)700-700

Сайт турфирмы - www.slavtour.ru

Группа «ВКонтакте» - «Славянский Тур»

Источник: Псковская Лента Новостей


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