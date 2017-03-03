Весна идет - весне дорогу! «Славянский тур» предлагает псковичам ознакомиться с турами на апрель-май

Как сказал японский писатель Харуки Мураками, «весна – это такое время года, когда очень хорошо начинать что-то новое»... Начните путешествие вместе со «Славянским туром» этой весной! Самые яркие и интересные программы на любой цвет и вкус - перед вами!

Весенняя Рига, цветущий Таллинн, прекрасная Прага, озера и замки Баварии, романтический Париж - все это и многое другое вы сможете посетить вместе с компанией «Славянский тур» в ближайшие месяцы.

АПРЕЛЬ



МАЙ

1 мая Ливонские крепости Балтии: Алуксне-Вастселийна-Выру 1600 руб. 1 мая Средневековый Таллинн 1750 руб. 1 — 4 мая Круиз по Дунаю: Вена — Братислава — Брно 12 400 руб. 2 — 6 мая Прага: замки Чехии и Карловы Вары 16 500 руб. 6 мая Рига — жемчужина Балтии 1500 руб. 6, 13, 27 мая Открой свой Тарту 950 руб. 6 — 7 мая Рига 3800 руб. 6 — 7 мая Таллинн, 2 дня 3900 руб. 7- 8 мая СПАсение от суеты в Пюхаярве Спа 5200 руб. 20 мая Фестивальный Тарту. Музыкальный фестиваль «Indiefest» 2017 950 руб. 21 мая Вярска — день здоровья 600 руб. 27- 28 мая Пивной фестиваль в Риге 3800 руб. 28 мая Семейный отдых «В гости к барону Мюнгхаузену» на расчете

Турфирма «Славянский Тур»

ул.Петровская, 31

ул.Кузбасской дивизии, 19 (ТРК Акваполис, 1-й этаж)

Телефон для справок - (8112) 79-30-97, (8112)700-700

Сайт турфирмы - www.slavtour.ru

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Источник: Псковская Лента Новостей