Как это было: День рождения «GLOBAL TRAVEL Pskov»

Турфирма «GLOBAL TRAVEL Pskov» отпраздновала свой День рождения.

В праздничный тур в Стокгольм отправилось почти 200 человек из пяти городов Псковской области - Псков, Остров, Опочка, Великие Луки и Себеж.



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Праздник в цифрах Праздничная программа продолжалась 10 часов - началась вечером у берегов Эстонии и завершилась утром уже на территории Швеции. Угощение для гостей состояло из 200 блюд Призовой фонд праздника составил 57 тыс.руб.

Елена:

- Я первый раз на дне рождения «GLOBAL TRAVEL Pskov» - впечатления потрясающие, это первый раз, и точно не последний. Конечно же, хочется повторить. Думаю, я стану постоянным гостем на праздниках компании. И обязательно отмечу с «GLOBAL TRAVEL Pskov» их 10-летний юбилей. Уверена, что это также будет незабываемо.

Евгений:

- Меня впечатлила организация праздника, «GLOBAL TRAVEL Pskov» на высоте - программа, настроение, угощение и танцы до утра - это

просто драйв. Обязательно поеду снова, не только в праздничный тур. Ведь у «GLOBAL TRAVEL Pskov» много привлекательных предложений и сервис всегда на высоте.

Сергей:

- Уже пятый раз я отпраздновал День рождения «GLOBAL TRAVEL Pskov». Меня всегда привлекает интереснейшая насыщенная программа, торжественность мероприятия, ну и самое главное, что это компания «GLOBAL TRAVEL Pskov». В Стокгольме я уже второй раз, первый тоже ездил с «GLOBAL TRAVEL Pskov».

Лариса:

- Мне все так понравилось! Я впервые побывала на таком чудесном празднике - все по семейному, каждому гостю было уделено внимание. Клиенты «GLOBAL TRAVEL Pskov» во время круиза были одной дружной компанией. Очень разнообразил праздник розыгрыш лотереи. В каждой группе было за кого поболеть. И компанией и праздником остались довольны.

Нина:

- Мне очень понравился сам праздник. С компанией «GLOBAL TRAVEL Pskov» я дружу давно. Благодаря этой прекрасной копании я побывала в Италии, Норвегии, Франции, ОАЭ, Китае и Доминикане. Больше всего понравилась Норвегия, поездка в Китай запомнилась особо - он самый экзотичный. Много еще мест, которые я хотела бы посетить, надеюсь на стабильную работу «GLOBAL TRAVEL Pskov» и в дальнейшем.

Александр Ефимов, Генеральный директор компании «GLOBAL TRAVEL Pskov» :

- Традиция отмечать День рождения фирмы зародилась еще в 2011 году. С тех пор количество желающих поехать с нами растет каждый год. Это хороший показатель. Я рад, что уже сейчас наши клиенты записываются на празднование 10-летия фирмы, которое будет в следующем году. А вот где именно мы отпразднуем свой юбилей - пока остается тайной.

Полный фотоотчёт с прошедшего тура в группе компании - в ВКонтакте.

Забронировать туры компании GLOBAL TRAVEL можно на сайте, по ссылке из графика на октябрь ниже.

Источник: Псковская Лента Новостей