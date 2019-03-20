Происшествия

Рыбаки-любители спасены со льдины в Псковском озере

В пятницу, 22 марта, на Псковском озере в районе населенного пункта Балсово Псковского района успешно завершена операция по спасению рыбаков. Как сообщили ПЛН в ГУ МЧС России по Псковской области, на акватории Псковского озера произошел отрыв прибрежного льда с двумя рыбаками-любителями. Льдина стала дрейфовать вглубь озера.

К месту происшествия немедленно были направлены дежурно-спасательная группа поисково-спасательного отряда города Пскова, оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Псковской области и дежурный караул отдельного пожарно-спасательного поста «Середка».

Местными жителями при помощи лодки организована переправа рыбаков на берег, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

«Уважаемые граждане! Главное управление МЧС России по Псковской области предупреждает: выход на лёд водоемов опасен! В регионе действует Распоряжение Комиссии Администрации области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, согласно которому выход и выезд населения на лёд Псковского, Тёплого и Чудского озер с 8 марта 2019 года запрещён.

Никакой улов не стоит дороже вашей жизни и спокойствия близких. Не рискуйте своей жизнью!» - отметили в МЧС.