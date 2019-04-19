Происшествия

Мотоциклист, сбивший 6-летнюю девочку на Запсковье, доставлен в изолятор временного содержания

Мотоциклист, сбивший 6-летнюю девочку на пешеходном переходе на проспекте Энтузиастов в Пскове, доставлен в изолятор временного содержания.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по Псковской области, гражданин покинул стены медицинского учреждения. «Состояние здоровья мужчины позволило полиции задержать его в соответствии с действующим законодательством. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания УМВД России по городу Пскову. Следователи следственного управления УМВД России по городу Пскову направили ходатайство в суд об избрании в отношении водителя меры пресечения в виде заключения под стражу», - пояснили в ведомстве.

Следственные действия и расследование уголовного дела продолжаются.

Напомним, ДТП произошло 7 апреля в 16.30 в Пскове в у дома 5 по проспекту Энтузиастов. Водитель мотоцикла «Хонда-CBR 600», мужчина 1986 года рождения, совершил наезд на пешеходов - женщину 1986 года рождения и девочку 2013 года рождения, которые переходили проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

Девочка от полученных травм скончалась в реанимации ГБУЗ «Детская областная клиническая больница», женщина 1986 года рождения получила незначительные травмы, не госпитализирована. Водитель и пассажир мотоцикла «Хонда-CBR 600» - мужчина 1984 года рождения, с полученными травмами госпитализированы.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).