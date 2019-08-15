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Мотоциклист, виновный в смерти 6-летней девочки на проспекте Энтузиастов, признан вменяемым

Мотоциклиста, по вине которого погибла 6-летняя девочка, признали вменяемым, сообщает ГТРК «Псков». По словам мамы ребенка Марии Захаровой, судебные эксперты пришли к выводу, что мотоциклист не страдает каким-либо психическим расстройством и мог осознавать опасность своих действий.

Также стало известно, что обвиняемому продлили срок содержания под стражей до середины сентября, сейчас он находится в псковском СИЗО. Следователи заканчивают расследование уголовного дела и готовят его направить в суд.

Напомним, ДТП произошло 7 апреля в 16.30 в Пскове в у дома 5 по проспекту Энтузиастов. Водитель мотоцикла «Хонда-CBR 600», мужчина 1986 года рождения, совершил наезд на пешеходов - женщину 1986 года рождения и девочку 2013 года рождения, которые переходили проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

Девочка от полученных травм скончалась в реанимации ГБУЗ «Детская областная клиническая больница», женщина 1986 года рождения получила незначительные травмы, не госпитализирована. Водитель и пассажир мотоцикла «Хонда-CBR 600» - мужчина 1984 года рождения, с полученными травмами были госпитализированы.