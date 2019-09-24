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Происшествия

В Пскове мотоциклисту, насмерть сбившему 6-летнюю девочку, дали 4 года колонии

26.09.2019 16:47|ПсковКомментариев: 0

Псковский городской суд приговорил мотоциклиста, насмерть сбившего на проспекте Энтузиастов 6-летнюю девочку, к 4 годам колонии общего режима и постановил взыскать с виновного штраф в размере 1,5 миллиона рублей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском городском суде, судебное заседание состоялось 26 сентября.

«Суд признал мотоциклиста виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком 4 года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также суд лишил мотоциклиста права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок - 3 года. Кроме того, суд частично удовлетворил исковые требования потерпевшей, взыскав в счет компенсации морального вреда 1,5 миллиона рублей», - отметили в Псковском городском суде.

Кроме того, в ведомстве добавили, что дело было рассмотрено в особом порядке: обвиняемый признал свою вину - в наказание получил 2/3 максимальной санкции по части 4 статьи 256 УК РФ.

Напомним, в ходе расследования было установлено, что в апреле мужчина, употребив алкогольные напитки, не имея водительского удостоверения на право управления транспортным средством соответствующей категории, решил осуществить поездку по городу Пскову на мотоцикле «Хонда», принадлежащем его товарищу, который также поехал в качестве пассажира.

Двигаясь по проспекту Энтузиастов со скоростью около 110 км/ч, не принимая во внимание, что перед нерегулируемым пешеходным переходом остановился ряд автомобилей, пропускающих пешеходов, мотоциклист, не снижая скорости, совершил наезд на женщину и ее ребенка, переходивших проезжую часть по пешеходному переходу.

Девочка от полученных в результате дорожно-транспортного происшествия травм скончалась. Пассажиру мотоцикла причинены телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью человека.

Теги: #пьяный за рулем #ДТП #уголовное дело #смертельное ДТП #суд #дети #уголовная ответственность #нетрезвые водители
Источник: Псковская Лента Новостей
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Сюжет: Мотоциклист насмерть сбил девочку в Пскове В Пскове мотоциклисту, насмерть сбившему 6-летнюю девочку, дали 4 года колонии и штраф В суд направлено дело мотоциклиста, насмерть сбившего девочку на «зебре» на проспекте Энтузиастов в Пскове Мотоциклист, виновный в смерти 6-летней девочки на проспекте Энтузиастов, признан вменяемым Прокурор поддержал ходатайство следователя о заключении под стражу мотоциклиста, сбившего 6-летнюю девочку на Запсковье Водитель, сбивший 6-летнюю девочку на Запсковье, находится в изоляторе временного содержания В крови мотоциклиста, сбившего 6-летнюю девочку в Пскове, обнаружен алкоголь Еженедельные рейды будет проводить ГИБДД совместно с псковскими мотоциклистами В связи с гибелью девочки псковский мотоклуб «Позитивная механика» отменяет открытие «Мотосезона 2019» Реплика Донецкого: Байкеры-убийцы По факту смертельного наезда мотоциклиста на девочку в Пскове возбуждено уголовное дело Полиция ищет очевидцев резонансного ДТП на проспекте Энтузиастов в Пскове Мотоциклист, сбивший в воскресенье девочку и женщину на пешеходном переходе в Пскове, пришел в сознание Мама сбитой мотоциклом на проспекте Энтузиастов девочки обратилась за медицинской помощью Псковский детский омбудсмен - мотоциклистам: Задумайтесь, притормозите, сохраните жизнь Члены мотоклуба «Позитивная механика» предлагают провести встречу с ГИБДД для предотвращения трагедий на дорогах Сбитая мотоциклистом в Пскове девочка скончалась в больнице Мотоциклист сбил ребенка на проспекте Энтузиастов в Пскове
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