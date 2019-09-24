Происшествия

В Пскове мотоциклисту, насмерть сбившему 6-летнюю девочку, дали 4 года колонии

Псковский городской суд приговорил мотоциклиста, насмерть сбившего на проспекте Энтузиастов 6-летнюю девочку, к 4 годам колонии общего режима и постановил взыскать с виновного штраф в размере 1,5 миллиона рублей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском городском суде, судебное заседание состоялось 26 сентября.

«Суд признал мотоциклиста виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком 4 года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также суд лишил мотоциклиста права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок - 3 года. Кроме того, суд частично удовлетворил исковые требования потерпевшей, взыскав в счет компенсации морального вреда 1,5 миллиона рублей», - отметили в Псковском городском суде.

Кроме того, в ведомстве добавили, что дело было рассмотрено в особом порядке: обвиняемый признал свою вину - в наказание получил 2/3 максимальной санкции по части 4 статьи 256 УК РФ.

Напомним, в ходе расследования было установлено, что в апреле мужчина, употребив алкогольные напитки, не имея водительского удостоверения на право управления транспортным средством соответствующей категории, решил осуществить поездку по городу Пскову на мотоцикле «Хонда», принадлежащем его товарищу, который также поехал в качестве пассажира.

Двигаясь по проспекту Энтузиастов со скоростью около 110 км/ч, не принимая во внимание, что перед нерегулируемым пешеходным переходом остановился ряд автомобилей, пропускающих пешеходов, мотоциклист, не снижая скорости, совершил наезд на женщину и ее ребенка, переходивших проезжую часть по пешеходному переходу.

Девочка от полученных в результате дорожно-транспортного происшествия травм скончалась. Пассажиру мотоцикла причинены телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью человека.