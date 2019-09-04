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АвтоМир / Происшествия / ДТП

В суд направлено дело мотоциклиста, насмерть сбившего девочку на «зебре» на проспекте Энтузиастов в Пскове

04.09.2019 09:49|ПсковКомментариев: 1

В Псковский городской суд направлено дело мотоциклиста, насмерть сбившего 6-летнюю девочку на пешеходном переходе на проспекте Энтузиастов в Пскове.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре, в ходе расследования установлено, что в апреле текущего года мужчина, употребив алкогольные напитки, не имея водительского удостоверения на право управления транспортным средством соответствующей категории, решил осуществить поездку по городу Пскову на мотоцикле «Хонда», принадлежащем его товарищу, который также поехал в качестве пассажира.

Двигаясь по проспекту Энтузиастов со скоростью около 110 км/ч, не принимая во внимание, что перед нерегулируемым пешеходным переходом остановился ряд автомобилей, пропускающих пешеходов, мотоциклист, не снижая скорости, совершил наезд на женщину и ее ребенка, переходивших проезжую часть по пешеходному переходу.

6-летняя девочка от полученных в результате дорожно-транспортного происшествия травм скончался. Пассажиру мотоцикла причинены телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью человека.

Первый заместитель прокурора г.Пскова утвердил обвинительное заключение в отношении 33-летнего мужчины, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное в состоянии опьянения).

Уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения по существу.

Санкция ч.4 ст.264 УК РФ на момент совершения ДТП предусматривала наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Источник: Псковская Лента Новостей
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