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Артем Милушкин уже был фигурантом уголовного дела о сбыте наркотиков в 2011 году - источник

Артем Милушкин, который сейчас находится в СИЗО по обвинению в незаконном сбыте наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере, уже был фигурантом подобного уголовного дела в 2011 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил информированный источник, ранее работавший в Управлении Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков.

По его словам, родственники Артема Милушкина и активисты, которые организуют и поддерживают публичные мероприятия в его поддержку и обвиняют силовые ведомства в политическом заказе и в том, что обвиняемый содержится шесть месяцев в СИЗО без доказательств вины, заблуждаются, поскольку еще восемь лет назад были получены неопровержимые доказательства его причастности к сбыту наркотиков в регионе. В частности, есть видеозапись, на которой четко видно лицо обвиняемого и пакет с порошком в его руке, а супруга Артема находится рядом.

Доказательств вины много, утверждает источник, но они не афишируются в интересах следствия.

Он уточнил, что по этим фактам ранее возбуждалось уголовное дело, но затем по непонятным причинам оно было прекращено. Однако сейчас следствию уже известны все эти эпизоды, и по ним также собираются выдвинуть обвинения.

При этом источник заверил, что лично знаком с подельником Артема Милушкина, с которым тот торговал наркотиками и который ныне уже отбывает наказание за совершенное преступление.

Кроме того, он уточнил, что Артем Милушкин подозревается в совершении ряда поджогов автомобилей, связанных с конфликтами в сфере наркоторговли. Следователи также работают в этом направлении.

Напомним, в начале года Лию и Артема Милушкиных обвинили в незаконном сбыте наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере на территории региона. Через несколько часов после проверочных закупок в доме подозреваемых прошли обыски. Изъято, согласно заключению эксперта, психотропное вещество амфетамин и упаковки со следами амфетамина. Аналогичная тара получена оперативниками от Милушкиных в ходе проверочной закупки.

По ходатайству органов предварительного следствия 18 января Псковским районным судом в отношении Артема Милушкина и Лии Милушкиной избрана мера пресечения. В отношении Милушкина - в виде заключения под стражу, в отношении Милушкиной - в виде домашнего ареста. Затем мера пресечения неоднократно продлевалась.

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В ходе предварительного следствия были также получены доказательства, свидетельствующие о причастности Артема Милушкина к совершению ряда других резонансных преступлений, совершенных на территории области.

В пятницу, 12 июля, состоится очередное заседания суда, где будет рассмотрено решение о необходимости продления ареста Артема Милушкина.