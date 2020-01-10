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Происшествия

Дело супругов Милушкиных суд отправил на доследование

10.01.2020 20:25|ПсковКомментариев: 0

Псковским районным судом отправлено на доследование уголовное дело экс-координатора «Открытой России» в Пскове Лии Милушкиной и ее супруга, обвиняемых в сбыте наркотиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила адвокат Татьяна Мартынова.

«С этой инициативой вышел суд. Вынесенное обвинительное заключение, по мнению суда, имеет недостатки, которые препятствуют ему (суду – ред.) вынести приговор», - пояснила адвокат.

Как сообщают интернет-СМИ со ссылкой на Татьяну Мартынову, по мнению суда, в одном из эпизодов не расписана объективная сторона преступления. В других — неправильно применено постановление правительства о размере наркотических средств.

Напомним, в ходе предварительного следствия установлено, что в 2011 году Артем Милушкин самостоятельно, а также трижды в январе 2019 года по предварительному сговору со своей женой незаконно сбыли психотропное вещество амфетамин в крупном размере.

Источник: Псковская Лента Новостей
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