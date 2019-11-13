Происшествия

Дело экс-координатора «Открытой России» в Пскове и ее супруга, обвиняемых в сбыте наркотиков, передано в суд

Лия и Артем Милушкины

Прокуратура передала в суд уголовное дело бывшего координатора движения «Открытая Россия» в Пскове Лии Милушкиной и ее супруга Артема Милушкина, обвиняемых в сбыте наркотиков, сообщила «Интерфаксу» в воскресенье адвокат Татьяна Мартынова.

«Дело передано в городской суд», - сказала Мартынова.

Адвокат добавила, что заседание будет назначено через две недели после поступления дела в суд.

Как сообщалось, в начале года Милушкиных обвинили в незаконном сбыте наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере на территории региона. Через несколько часов после проверочных закупок в доме подозреваемых прошли обыски. Изъято, согласно заключению эксперта, психотропное вещество амфетамин и упаковки с его следами. Аналогичная тара получена оперативниками от Милушкиных в ходе проверочной закупки.

В отношении супругов были возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

По ходатайству органов предварительного следствия 18 января Псковским районным судом в отношении Милушкиных избрана мера пресечения. Милушкина заключили под стражу, Милушкину - под домашний арест. Затем мера пресечения неоднократно продлевалась.

В марте в отношении Милушкиной было возбуждено второе уголовное дело о сбыте наркотиков. Сторона обвинения утверждает, что она продала 13 января этого года мужчине 2,16 г амфетамина.

Милушкину в июле было предъявлено новое обвинение - по делу о сбыте наркотиков в 2011 году.