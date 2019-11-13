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Дело экс-координатора «Открытой России» в Пскове и ее супруга, обвиняемых в сбыте наркотиков, передано в суд

24.11.2019 21:25|ПсковКомментариев: 0
Лия и Артем Милушкины

Прокуратура передала в суд уголовное дело бывшего координатора движения «Открытая Россия» в Пскове Лии Милушкиной и ее супруга Артема Милушкина, обвиняемых в сбыте наркотиков, сообщила «Интерфаксу» в воскресенье адвокат Татьяна Мартынова.

«Дело передано в городской суд», - сказала Мартынова.

Адвокат добавила, что заседание будет назначено через две недели после поступления дела в суд.

Как сообщалось, в начале года Милушкиных обвинили в незаконном сбыте наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере на территории региона. Через несколько часов после проверочных закупок в доме подозреваемых прошли обыски. Изъято, согласно заключению эксперта, психотропное вещество амфетамин и упаковки с его следами. Аналогичная тара получена оперативниками от Милушкиных в ходе проверочной закупки.

В отношении супругов были возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

По ходатайству органов предварительного следствия 18 января Псковским районным судом в отношении Милушкиных избрана мера пресечения. Милушкина заключили под стражу, Милушкину - под домашний арест. Затем мера пресечения неоднократно продлевалась.

В марте в отношении Милушкиной было возбуждено второе уголовное дело о сбыте наркотиков. Сторона обвинения утверждает, что она продала 13 января этого года мужчине 2,16 г амфетамина.

Милушкину в июле было предъявлено новое обвинение - по делу о сбыте наркотиков в 2011 году.

Источник: Псковская Лента Новостей
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Сюжет: Координатор «Открытой России» в Пскове задержана по подозрению в сбыте наркотиков Дело экс-координатора «Открытой России» в Пскове и ее супруга, обвиняемых в сбыте наркотиков, передано в суд Дело Милушкиных передадут в суд в августе Артему Милушкину предъявлено новое обвинение Артем Милушкин уже был фигурантом уголовного дела о сбыте наркотиков в 2011 году - источник В Пскове координатору «Открытой России» Лии Милушкиной и ее мужу продлили арест УМВД: Амфетамин изъят в доме супругов Милушкиных в ходе обыска На федеральном телеканале показали кадры оперативной съемки покупки наркотиков у Лии Милушкиной Алексей Навальный выступил в защиту псковских оппозиционеров Милушкиных Псковский областной суд оставил активиста «Открытой России» Артема Милушкина под арестом «Дело Милушкиных» сфальсифицировано для запугивания оппозиционеров более высокого полета, не исключает Николай Кузьмин Псковские оппозиционеры обеспокоены исчезновением активиста «Открытой России» Дмитрия Семеновского Выходившая из зала Псковского районного суда Лия Милушкина потеряла сознание Защита Лии Милушкиной удовлетворена решением Псковского районного суда об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста Координатора «Открытой России» в Пскове Лию Милушкину заключили под домашний арест Лию Милушкину обвиняют в продаже 4,69 граммов амфетамина Псковский районный суд заключил Артема Милушкина под стражу до 15 марта Артема Милушкина подозревают в продаже амфетамина в рамках «проверочной закупки» Началось заседание Псковского районного суда по избранию меры пресечения в отношении Артема Милушкина Задержанные в Пскове супруги Милушкины объявили голодовку  Реплика Донецкого: Казус Милушкиных — поймали или подкинули? Лия Милушкина не признала свою вину В отношении супругов Милушкиных в Пскове возбуждено уголовное дело «Открытая Россия» прокомментировала задержание в Пскове супругов Милушкиных Координатор «Открытой России» в Пскове задержана по подозрению в сбыте наркотиков в крупном размере
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