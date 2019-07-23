Происшествия

Дело Милушкиных передадут в суд в августе

Уголовные дела супругов Милушкиных планируют передать в суд в августе. Об этом рассказал начальник УМВД России по Псковской области, полковник Алексей Овсянников на пресс-конференции в четверг.

Он также заявил, что лозунги на плакатах многих активистов-пикетчиков, гласящие, что Милушкины задержаны без предъявления обвинения, являются ложью. Алексей Овсянников напомнил, что официальное обвинение было предъявлено еще 17 января, но на данный момент оно не сформулировано до конца.

Главный полицейский области заверил, что нет объективных причин говорить, что дело зашло в тупик. Однако объяснил, что на фоне нашумевшего дела журналиста Ивана Голунова дело Милушкиных находится под особым контролем.

Напомним, в начале года Лию и Артема Милушкиных обвинили в незаконном сбыте наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере на территории региона. Через несколько часов после проверочных закупок в доме подозреваемых прошли обыски. Изъято, согласно заключению эксперта, психотропное вещество амфетамин и упаковки со следами амфетамина. Аналогичная тара получена оперативниками от Милушкиных в ходе проверочной закупки.

По ходатайству органов предварительного следствия 18 января Псковским районным судом в отношении Артема Милушкина и Лии Милушкиной избрана мера пресечения. В отношении Милушкина - в виде заключения под стражу, в отношении Милушкиной - в виде домашнего ареста. Затем мера пресечения неоднократно продлевалась.

В ходе предварительного следствия были также получены доказательства, свидетельствующие о причастности Артема Милушкина к совершению ряда других резонансных преступлений, совершенных на территории области.

В понедельник, 15 июля, Псковский городской суд продлил срок содержания под стражей Артема Милушкина до 15 сентября. В смягчении меры пресечения на домашний арест было отказано.

Ранее информированный источник, работавший в Управлении Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, сообщил Псковской Ленте Новостей, что в 2011 году были получены неопровержимые доказательства причастности Милушкина к сбыту наркотиков в регионе. В частности, утверждает источник ПЛН, есть видеозапись, на которой четко видно лицо обвиняемого и пакет с порошком в его руке, а супруга Артема находится рядом.