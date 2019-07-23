Происшествия

СКР: Погибшая в Острове семья скончалась от отравления продуктами горения

По предварительным данным, согласно медицинскому судебному исследованию, четверо погибших в пожаре в городе Острове скончались от отравления продуктами горения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном следственном управлении СКР.

В настоящее время в рамках возбужденного уголовного дела следствию предстоит провести комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Будут проведены пожарно-техническая и химическая экспертизы.

Как сообщалось, 23 июля произошел пожар в двухэтажном доме в Острове. В результате ЧП погибли проживающие в одной квартир на втором этаже двое детей (2013 и 2011 годов рождения), их мать 1990 года рождения и бабушка 1968 года рождения.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а», «е» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство).

Из обстоятельств происшествия следует, что вероятной причиной пожара является занесение открытого источника огня в подсобное помещение, расположенное под лестницей первого этажа.