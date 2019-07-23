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Дайте в квартиры воду: жители улицы 25 Октября в Острове о погибшей при пожаре семье и причинах трагедии

Пока следователи занимаются уголовным делом, возбужденным по статье «Убийство» по факту гибели семьи утром 23 июля при пожаре в двухэтажном доме № 38 по улице 25 Октября в Острове, местные жители делятся собственными догадками о причинах и следствиях трагедии. Также соседи в подробностях рассказали об отравившихся продуктами горения маме, бабушке и двоих детях. Корреспондент Псковской Ленты Новостей собрал мнения свидетелей происшествия.

Погибшие Александра Данилова и ее дети. Фото предоставлено Светланой Ивановой

Первой, кто согласился рассказать о погибших при пожаре 29-летней Александре Даниловой, ее маме, дочери и сыне, стала жительница соседнего дома Светлана Иванова.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Псковской области, этот двухэтажный дом по улице 25 Октября загорелся 23 июля, в 04.17.

«Это было за несколько часов до пожара, - рассказывает со слезами в голосе Светлана Иванова. - Погибшие в нем 8-летняя Полина и 6-летний Антоша ждали, когда у отца Антоши - второго мужа Светланы Ивана - закончится смена на заводе (по данным источников, ОЗЭМ, - ред.), после чего папа мальчика обычно гулял с ними до вечера, водил в парк, в кафе. И пока было время - поспешили на остановку рядом с нашими домами, чтобы мою дочь, соседскую девочку Дашу и меня посадить на автобус, на дачу. Антон - на велосипеде. Помню, как говорю мальчику, чтобы отъехал с дороги: сейчас автобус пойдет. После чего мы больше не видели этих детей. Теперь перед глазами - их лица. Нам очень тяжело, у всех - шок!».

Росли в любви

За 2 года, как Александра Данилова переехала из одной бывшей советской азиатской республики в Остров, где по сертификату купила квартиру на втором этаже старого дома, 10-летняя дочь Светланы, Полина и Антон сильно сдружились. Постоянно играли, катались на качелях во дворе.

Фото предоставлено Светланой Ивановой

«Видно, что дети Саши росли в любви. Полинка была простой, позитивной девочкой. Немного взбалмошной. Я даже одергивала ее иногда, чтобы не натворила чего. Антон же - самым воспитанным и самым умным, хоть и самым маленьким, - продолжает Светлана. - После той ужасной ночи соседская девочка Даша шла на танцы и по привычке побежала за Полиной и Антоном. Говорю: «Даша, ты куда?» - продолжает дрожащим голосом Светлана. - А когда моя дочка услышала об этой трагедии - оцепенела, 2 часа лежала, смотрела в потолок… Потом - заплакала. Маленьким детям очень сложно понять такое…».

Полина и дочь Светланы ходили в Островскую школу № 1: окончили 1-й и 4-й класс соответственно. Полина училась также играть на баяне в музыкальной школе. Антона же водили в детсад. Провожали детей до учреждений то мама, которая работала продавцом, то 50-летняя бабушка. Со слов местных, семья Александры была - «неконфликтной, супруги не злоупотребляли спиртным, не замечены в беспорядках, а мама и бабушка постоянно хлопотали по хозяйству».

«Иван жил отдельно от семьи - поэтому и уцелел, - делится другой сосед. - Отдельно - не значит, что не ладили, а, наверное, из-за бытовых условий, чтобы впятером не тесниться. Он - хороший парень, простой, работящий».

Местные жители говорят, что родственники как Ивана, так и погибшей Александры: сестры и братья - о трагедии узнали в тот же день.

Версии от местных

«Еще утром все думали, что кто-то просто курил на лестничной площадке - уголек упал на деревянный пол или пластиковый коврик, и позже все вспыхнуло, - добавляет пазлы в мозаику следующий острович-свидетель. - Но приехавшие расследовать эксперты четко дали понять, что загорелось все не случайно! В том подъезде, под лестницей, - каморка метр на метр, с коробками, банками. Кто-то сорвал замок с ее двери и поджег там весь хлам!».

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По слухам, поджог - следствие обиды неизвестного, которому в утро трагедии один из жителей этого подъезда не продал «разливную водку».

Фото регионального следственного управления СКР

«Версия об оставшемся без спиртного человеке - возможна. Но, думаю, возможна и другая, - предполагает местный житель. - Другое дело, что в квартире на втором этаже, над каморкой, постоянно гуляли цыгане, съехавшие где-то зимой: вечно музыка орала, грохот. Считаю, поджог как-то связан с этим. Может, кто к ним приходил или… Раньше в этой каморке жила баба Валя, пока у нее еще не случился инсульт. Она одно время мешала цыганам отдыхать на полную. Была как комендант - в 22.00 закрывала дверь в подъезд. Сейчас Вале - за 80 лет. А если бы не болезни и старость - подъезд был бы под ее контролем, и, возможно, пожара бы вообще не произошло. Есть еще такая деталь, что той ночью кто-то на втором этаже стучал в квартиру слева. Там живет Татьяна. Она не открыла, но прислушалась и, вроде, узнала голос стучавшего. Понадеемся, это поможет следствию».

Крик о помощи как вопли с потасовки

Местные вспоминают, что, когда начался пожар, с помощью занавесок Татьяну с мокрым полотенцем на лице спускал из окна сожитель. Но занавески не выдержали - женщина упала и «сломала руку».

«Говорят, когда Татьяна узнала о пожаре, открыла дверь на лестничную клетку, и огонь ударил Татьяну прямо в лицо. После - женщина встала на окно и начала кричать, но тщетно, - отмечает очередной желающий остаться анонимным собеседник. - Сожителя же Татьяны позже спустили пожарные, по лестнице. Не знаю, почему они сначала не спасли детей. И жалко, что крик о помощи многие соседи восприняли как вопли с очередной уличной потасовки: пожарных вызвали сами «запертые» пламенем люди!»

Спасались или спали?

О том, что во время пожара происходило с семьей Александры Даниловой, по Острову ходит несколько догадок.

«По слухам, когда труп Александры обнаружили - ее руки были в порезах. Видимо, в 04.00 она не спала. Пыталась разбить у себя стекло, но из-за того, что надышалась угарным газом, - сил не хватило», - продолжает источник.

Противоположной версией происходящего поделился молодой человек, представившийся работником ритуальных услуг. С его слов, бригада сотрудников похоронного сервиса уже в 06.00 была на месте происшествия.

«Кто-то говорит, что погибших детей доставали из-под кровати, но я был одним из первых, кто зашел в эту обгоревшую квартире. Тела бабушки и внука лежали на кровати: руки женщины обнимали мертвого ребенка. А мамы и дочки - на матрасе на полу. Было видно, что никто из них не пытался что-либо предпринять: легли спать и не проснулись. Чувство, будто перед сном семья дружно смотрела телевизор. Если бы не закопченные стены, передо мной была словно картина умиротворенной жизни в хрущевке. На трупах - лишь незначительные вздутия кожи».

Ситуации бывают разные…

Мужчина делится, что работает в этом доме не впервой: из соседнего подъезда уже дважды забирал труп. Из квартиры с наддверной табличкой «Дежурная квартира». Подмечает, что наличие таблички - не поддается объяснению.

«А буквально недавно на этой же улице горел и дом №75. Из-за пьяницы, сбежавшего из психушки. А сдававшие ему квартиру люди даже не знали, кто съемщик, - вспоминает представитель ритуального сервиса. - Так что ситуации бывают разные. И меня пугает, что загорись мой дом - тоже на 25-го Октября - мне нужно будет за водой бежать метров 200. Это самая большая центральная улица города, а из 100 домов лишь 10 - с удобствами!».

Со слов жильцов дома, где погибла семья Александры Даниловой, колонка с мощным напором воды и от них - примерно 200 метрах. Через дорогу от подъезда - колонка, откуда местные «цедят» воду для питья, которую несут в свои квартиры без водоснабжения. Что касается других условий, по улице - хватает жилых зданий с печным отоплением и без туалетов. Подъезды, в которых зачастую не работает свет, - без домофонов.

«Кроме того, Александра - не единственная, чья семья кучковалась в «однушке». Я, жена и трое детей живем в таких же условиях. То есть случись что аналогичное - риск, что погибнем все, выше! - восклицает работник ритуальных услуг. – Но, чтобы у людей был хоть какой-то шанс, - дайте им в квартиры самое банальное, но самое важное для жизни - воду!».

PS. Со слов очевидцев, 25 июля состоялись похороны Александры Даниловой, ее матери и детей.

Алексей Назаров