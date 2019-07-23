Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Некролог о Телеграме
Дом от А до Я
Зачем сапогам полоска?
Как помыть машину бесплатно?
Нашествие Фотоконкурс
100 тысяч рублей за второго ребенка
Про заграничную недвижимость депутатов
Телефон прямого эфира 56-73-72
Что же будет с городом и с ними?
OLDБАРБЕРЫ: проект преображений
 
 
 
ещё Происшествия 23.07.2019 13:090 Возбуждено уголовное дело по статье «убийство» по факту гибели четырех человек на пожаре в Острове 25.07.2019 19:360 Дайте в квартиры воду: жители улицы 25 Октября в Острове о погибшей при пожаре семье и причинах трагедии 25.07.2019 16:260 Дело Милушкиных передадут в суд в августе 25.07.2019 16:220 Алкоголь похитила псковичка из магазина на Алтаева и была задержана росгвардейцами 25.07.2019 16:110 Мошенники обманули великолучанина при устройстве на работу в Европе 25.07.2019 15:210 В Красногородском районе будут судить женщину, не выплачивающую алименты ребенку
 
 
 
Самое популярное 22.07.2019 16:422 Оксана Федорова позирует на фоне моря без нижнего белья 24.07.2019 13:481 Надежда Бабкина опубликовала обнаженное фото 22.07.2019 21:561 Приставы озвучили цены на арестованные автомобили, выставленные на следующие торги в Пскове 22.07.2019 09:490 Торговые павильоны горели в Пскове на Коммунальной 23.07.2019 18:408 Псковский нарколог рассказал о вреде пива
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Дайте в квартиры воду: жители улицы 25 Октября в Острове о погибшей при пожаре семье и причинах трагедии

25.07.2019 19:36|ПсковКомментариев: 0

Пока следователи занимаются уголовным делом, возбужденным по статье «Убийство» по факту гибели семьи утром 23 июля при пожаре в двухэтажном доме № 38 по улице 25 Октября в Острове, местные жители делятся собственными догадками о причинах и следствиях трагедии. Также соседи в подробностях рассказали об отравившихся продуктами горения маме, бабушке и двоих детях. Корреспондент Псковской Ленты Новостей собрал мнения свидетелей происшествия.

Погибшие Александра Данилова и ее дети. Фото предоставлено Светланой Ивановой

Первой, кто согласился рассказать о погибших при пожаре 29-летней Александре Даниловой, ее маме, дочери и сыне, стала жительница соседнего дома  Светлана Иванова.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Псковской области, этот двухэтажный дом по улице 25 Октября загорелся 23 июля, в 04.17.

«Это было за несколько часов до пожара, - рассказывает со слезами в голосе Светлана Иванова. - Погибшие в нем 8-летняя Полина и 6-летний Антоша ждали, когда у отца Антоши - второго мужа Светланы Ивана - закончится смена на заводе (по данным источников, ОЗЭМ, - ред.), после чего папа мальчика обычно гулял с ними до вечера, водил в парк, в кафе. И пока было время - поспешили на остановку рядом с нашими домами, чтобы мою дочь, соседскую девочку Дашу и меня посадить на автобус, на дачу. Антон - на велосипеде. Помню, как говорю мальчику, чтобы отъехал с дороги: сейчас автобус пойдет. После чего мы больше не видели этих детей. Теперь перед глазами - их лица. Нам очень тяжело, у всех - шок!».

Росли в любви

За 2 года, как Александра Данилова переехала из одной бывшей советской азиатской республики в Остров, где по сертификату купила квартиру на втором этаже старого дома, 10-летняя дочь Светланы, Полина и Антон сильно сдружились. Постоянно играли, катались на качелях во дворе.

Фото предоставлено Светланой Ивановой
«Видно, что дети Саши росли в любви. Полинка была простой, позитивной девочкой. Немного взбалмошной. Я даже одергивала ее иногда, чтобы не натворила чего. Антон же - самым воспитанным и самым умным, хоть и самым маленьким, - продолжает Светлана. - После той ужасной ночи соседская девочка Даша шла на танцы и по привычке побежала за Полиной и Антоном. Говорю: «Даша, ты куда?» - продолжает дрожащим голосом Светлана. - А когда моя дочка услышала об этой трагедии - оцепенела, 2 часа лежала, смотрела в потолок… Потом - заплакала. Маленьким детям очень сложно понять такое…».

Полина и дочь Светланы ходили в Островскую школу № 1: окончили 1-й и 4-й класс соответственно. Полина училась также играть на баяне в музыкальной школе. Антона же водили в детсад. Провожали детей до учреждений то мама, которая работала продавцом, то 50-летняя бабушка. Со слов местных, семья Александры была - «неконфликтной, супруги не злоупотребляли спиртным, не замечены в беспорядках, а мама и бабушка постоянно хлопотали по хозяйству».

«Иван жил отдельно от семьи - поэтому и уцелел, - делится другой сосед. - Отдельно - не значит, что не ладили, а, наверное, из-за бытовых условий, чтобы впятером не тесниться. Он - хороший парень, простой, работящий».

Местные жители говорят, что родственники как Ивана, так и погибшей Александры: сестры и братья - о трагедии узнали в тот же день.

Версии от местных

«Еще утром все думали, что кто-то просто курил на лестничной площадке  - уголек упал на деревянный пол или пластиковый коврик, и позже все вспыхнуло, - добавляет пазлы в мозаику следующий острович-свидетель. - Но приехавшие расследовать эксперты четко дали понять, что загорелось все не случайно! В том подъезде, под лестницей, - каморка метр на метр, с коробками, банками. Кто-то сорвал замок с ее двери и поджег там весь хлам!».

По слухам,  поджог - следствие обиды неизвестного, которому в утро трагедии один из жителей этого подъезда не продал «разливную водку».

Фото регионального следственного управления СКР
«Версия об оставшемся без спиртного человеке - возможна. Но, думаю, возможна и другая, - предполагает местный житель. - Другое дело, что в квартире на втором этаже, над каморкой, постоянно гуляли цыгане, съехавшие где-то зимой: вечно музыка орала, грохот. Считаю, поджог как-то связан с этим. Может, кто к ним приходил или… Раньше в этой каморке жила баба Валя, пока у нее еще не случился инсульт. Она одно время мешала цыганам отдыхать на полную. Была как комендант - в 22.00 закрывала дверь в подъезд. Сейчас Вале - за 80 лет. А если бы не болезни и старость - подъезд был бы под ее контролем, и, возможно, пожара бы вообще не произошло. Есть еще такая деталь, что той ночью кто-то на втором этаже стучал в квартиру слева. Там живет Татьяна. Она не открыла, но прислушалась и, вроде, узнала голос стучавшего. Понадеемся, это поможет следствию».

Крик о помощи как вопли с потасовки

Местные вспоминают, что, когда начался пожар, с помощью занавесок Татьяну с мокрым полотенцем на лице спускал из окна сожитель. Но занавески не выдержали - женщина упала и «сломала руку».

«Говорят, когда Татьяна узнала о пожаре, открыла дверь на лестничную клетку, и огонь ударил Татьяну прямо в лицо. После - женщина встала на окно и начала кричать, но тщетно, - отмечает очередной желающий остаться анонимным собеседник. - Сожителя же Татьяны позже спустили пожарные, по лестнице. Не знаю, почему они сначала не спасли детей. И жалко, что крик о помощи многие соседи восприняли как вопли с очередной уличной потасовки: пожарных вызвали сами «запертые» пламенем люди!»

Спасались или спали?

О том, что во время пожара происходило с семьей Александры Даниловой, по Острову ходит несколько догадок.

«По слухам, когда труп Александры обнаружили - ее руки были в порезах. Видимо, в 04.00 она не спала. Пыталась разбить у себя стекло, но из-за того, что надышалась угарным газом, - сил не хватило», - продолжает источник.

Противоположной версией происходящего поделился молодой человек, представившийся работником ритуальных услуг. С его слов, бригада сотрудников похоронного сервиса уже в 06.00 была на месте происшествия.

 

«Кто-то говорит, что погибших детей доставали из-под кровати, но я был одним из первых, кто зашел в эту обгоревшую квартире. Тела бабушки и внука лежали на кровати: руки женщины обнимали мертвого ребенка. А мамы и дочки - на матрасе на полу. Было видно, что никто из них не пытался что-либо предпринять: легли спать и не проснулись. Чувство, будто перед сном семья дружно смотрела телевизор. Если бы не закопченные стены, передо мной была словно картина умиротворенной жизни в хрущевке. На трупах - лишь незначительные вздутия кожи».

Ситуации бывают разные…

Мужчина делится, что работает в этом доме не впервой: из соседнего подъезда уже дважды забирал труп. Из квартиры с наддверной табличкой «Дежурная квартира». Подмечает, что наличие таблички - не поддается объяснению.

«А буквально недавно на этой же улице горел и дом №75. Из-за пьяницы, сбежавшего из психушки. А сдававшие ему квартиру люди даже не знали, кто съемщик, - вспоминает представитель ритуального сервиса. - Так что ситуации бывают разные. И меня пугает, что загорись мой дом - тоже на 25-го Октября - мне нужно будет за водой бежать метров 200. Это самая большая центральная улица города, а из 100 домов лишь 10 - с удобствами!».

Со слов жильцов дома, где погибла семья Александры Даниловой, колонка с мощным напором воды и от них - примерно 200 метрах.  Через дорогу от подъезда - колонка, откуда местные «цедят» воду для питья, которую несут в свои квартиры без водоснабжения. Что касается других условий, по улице - хватает жилых зданий с печным отоплением и без туалетов. Подъезды, в которых зачастую не работает свет, - без домофонов.

«Кроме того, Александра - не единственная, чья семья кучковалась в «однушке». Я, жена и трое детей живем в таких же условиях. То есть случись что аналогичное - риск, что погибнем все, выше! - восклицает работник ритуальных услуг. – Но, чтобы у людей был хоть какой-то шанс, - дайте им в квартиры самое банальное, но самое важное для жизни - воду!».

PS. Со слов очевидцев, 25 июля состоялись похороны Александры Даниловой, ее матери и детей.

Алексей Назаров

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 
 
опрос
По вашему мнению, на каких направлениях работы по профилактике терроризма и предупреждению преступности должны сосредоточиться правоохранители и органы власти?
В опросе приняло участие 81 человек
Сюжет: Четыре человека погибли при пожаре в Острове Дайте в квартиры воду: жители улицы 25 Октября в Острове о погибшей при пожаре семье и причинах трагедии СКР: Погибшая в Острове семья скончалась от отравления продуктами горения СКР опубликовал видео с места пожара в Острове, унесшего жизни 4 человек Возбуждено уголовное дело по статье «убийство» по факту гибели четырех человек на пожаре в Острове Петр Крупеня руководит работой следователей на месте пожара в Острове, унесшего жизни 4 человек Четверо погибших, в том числе двое детей, обнаружены при пожаре в жилом доме в Острове
25.07.2019, 19:360 Дайте в квартиры воду: жители улицы 25 Октября в Острове о погибшей при пожаре семье и причинах трагедии 25.07.2019, 19:270 В Пскове установят «лежачего полицейского» на улице Звездной 25.07.2019, 19:100 Псковские полицейские смогут составлять протоколы о нарушениях в региональном законодательстве 25.07.2019, 19:010 Псковский Детский фонд за 6 месяцев 2019 года оказал адресную помощь 1 869 детям
25.07.2019, 18:463 В Пскове увеличится число уличных камер 25.07.2019, 18:330 Псковская область превысила плановый показатель 2020 года по доле малого бизнеса в госторгах 25.07.2019, 18:250 Большинство абитуриентов из Пскова и области считают ПсковГУ приоритетным для поступления 25.07.2019, 18:250 Полиция просит четко определить понятие точек общепита для борьбы с «наливайками»
25.07.2019, 18:060 Власти Пскова через суд вернут средства на восстановление ограды на Советском мосту 25.07.2019, 18:020 В Пскове разрешат поворот с улицы Западной налево на Рижский проспект с двух полос 25.07.2019, 17:550 Жара и дожди ожидаются завтра в Псковской области 25.07.2019, 17:420 Алексей Овсянников: Псковичи доверчивые и открытые люди, поэтому в Псковской области много краж
25.07.2019, 17:330 Сегодняшний день может стать самым жарким за 70 лет во Франции и Бенилюксе 25.07.2019, 17:201 Больше 400 человек привлечено к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения по фотографиям, присланным в ГИБДД Пскова 25.07.2019, 17:030 Большему количеству народных дружинников в Псковской области начнут платить за смены 25.07.2019, 16:531 Производство ПЭТ в России и в мире: только факты. ИНФОГРАФИКА
25.07.2019, 16:430 Дновские единороссы привели в порядок детскую площадку 25.07.2019, 16:260 Дело Милушкиных передадут в суд в августе 25.07.2019, 16:220 Алкоголь похитила псковичка из магазина на Алтаева и была задержана росгвардейцами 25.07.2019, 16:130 Житель Опочки оплатил долги по алиментам после запрета судебными приставами свободного выезда за границу
25.07.2019, 16:110 Мошенники обманули великолучанина при устройстве на работу в Европе 25.07.2019, 15:480 В России стали чаще выдавать кредиты наличными 25.07.2019, 15:442 Вице-губернатор потребовал от подрядчика ускорить темпы благоустройства кампуса ПсковГУ 25.07.2019, 15:300 За первую половину 2019 года ВТБ помог приобрести медоборудование 13 детским больницам
25.07.2019, 15:210 В Красногородском районе будут судить женщину, не выплачивающую алименты ребенку 25.07.2019, 15:200 Внешнеторговый оборот Псковской таможни за 1 полугодие 2019 года составил почти 800 млн долларов 25.07.2019, 15:150 В «Fjord Plaza» проходят плановые учения спецслужб 25.07.2019, 15:032 Ольга Милонаец: Привлечение частного сектора поможет решить проблему с ежегодным сокращением детских лагерей в Псковской области
25.07.2019, 15:020 В библиотеках Псковской области проходит акция «Единый день писателя» Василия Шукшина 25.07.2019, 14:580 Рост нарушений антимонопольного законодательства со стороны органов власти в Псковской области связан с пассажирскими перевозками - Ольга Милонаец 25.07.2019, 14:440 Насколько эффективно идет реализация программ приграничного сотрудничества в Пскове? 25.07.2019, 14:380 Жительница Красногородского района украла мобильный телефон у ребенка
25.07.2019, 14:380 Туристы не хотят экономить в отпуске на отелях и развлечениях 25.07.2019, 14:330 Работа кассира: договор о материальной ответственности 25.07.2019, 14:320 Замруководителя ФАС России: Ганзейские дни еще выстрелят в плане развития туризма 25.07.2019, 14:300 Фотофакт: О псковском дизайн-коде замолвите слово...
25.07.2019, 14:220 В Псковской области могут смягчить методику оценки действий органов власти в разрезе антимонопольного законодательства 25.07.2019, 14:102 Как будет застраиваться Псков по новому градостроительному проекту? 25.07.2019, 14:000 Псковская область отнесена к «красному» уровню регионов с низкой долговой устойчивостью 25.07.2019, 13:560 До 3 лет лишения свободы грозит псковичке за приобретение наркотиков
25.07.2019, 13:390 Закон о возобновлении «дачной амнистии» принят Госдумой 25.07.2019, 13:350 УФНС: За незаконное предпринимательство псковичам может грозить как административная, так и уголовная ответственность 25.07.2019, 13:200 Умер президент Туниса Беджи Каид Эс-Себси 25.07.2019, 13:130 Псковичи могут принять участие во всероссийском конкурсе фотографий «Версты»
25.07.2019, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» 25.07.2019, 13:000 «Мазда» горела на Октябрьском проспекте в Великих Луках. ФОТО 25.07.2019, 12:550 О смертельной опасности аспирина рассказали эксперты 25.07.2019, 12:500 Российско-литовская пост-рок группа «Delight Effect» выступит в клубе «TIR» в Пскове
25.07.2019, 12:360 На улице 25 Октября в Острове, где в пожаре погибли люди, вновь горела квартира 25.07.2019, 12:322 Максим Виторган и Нино Нинидзе впервые вышли в свет как пара 25.07.2019, 12:290 Мужчина госпитализирован после наезда на дерево в Идрице 25.07.2019, 12:2712 Александр Братчиков: Площадь Ленина устарела, нужно сделать ее зоной отдыха
25.07.2019, 12:230 Противотанковая мина обезврежена в великолукской деревне Переслегино 25.07.2019, 12:150 Почему стоит вложиться в Nissan? 25.07.2019, 12:091 Сотрудники и ветераны следственного управления СКР отмечают профессиональный праздник 25.07.2019, 11:580 За 6 месяцев в Псковской области органами ПФР обработано почти 4 тысячи запросов о подтверждении статуса предпенсионера
25.07.2019, 11:530 Выставка габаритных моделей парусников открылась в Псковском музее флота. ФОТО 25.07.2019, 11:450 Россияне стали чаще подавать заявления на регистрацию недвижимости по экстерриториальному принципу 25.07.2019, 11:270 Полиция Великих Лук просит помочь в установлении личности гражданина 25.07.2019, 11:190 200 порций мороженого подарит «Еда в холода» в честь дня рождения ТК «ПИК60»
25.07.2019, 11:120 Великолучанка похитила лошадь 25.07.2019, 11:050 В июне в России было выдано кредитов объемом свыше 709,75 млрд рублей 25.07.2019, 11:010 Зоозащитники просят эстонские власти не убивать перешедших границу псковских медведей, а отправить обратно 25.07.2019, 10:490 «Сообразим на троих»: Игры, в которые играют люди
25.07.2019, 10:420 Опубликована программа фестиваля исторической поэзии «Словенское поле - 2019» 25.07.2019, 10:400 23 июля прошла очередная сессия Собрания депутатов Псковского района 25.07.2019, 10:300 В Пскове пройдет презентация книги «Русские старообрядцы Эстонии и их храмы» 25.07.2019, 10:220 ПсковГУ приглашает абитуриентов на направление обучения «Социальная работа»
25.07.2019, 10:070 Ковчег с частицей святых мощей блаженной Матроны Московской доставлен в Великие Луки 25.07.2019, 10:010 Пьяный несовершеннолетний житель Куньинского района порезал своего друга в ходе ссоры 25.07.2019, 09:381 Интерактив: ПДД изменились? 25.07.2019, 09:380 14 великолукских детей-сирот получили благоустроенные квартиры после обращения в прокуратуру
25.07.2019, 09:140 В Госдуме предложили сделать бесплатными вузы в приграничных регионах 25.07.2019, 09:132 Точность прогноза погоды вырастет вдвое 25.07.2019, 09:070 Работницам на селе захотели сохранить сокращенный рабочий день 25.07.2019, 08:530 Под покровом джаза
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список.Как это сделать.