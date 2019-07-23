Происшествия

СКР опубликовал видео с места пожара в Острове, унесшего жизни 4 человек

Следственный комитет РФ опубликовал видео с места пожара в многоквартирном доме в Острове, в результате которого погибли двое малолетних детей с мамой и бабушкой.

Как сообщалось, 23 июля произошел пожар в двухэтажном доме в Острове. В результате ЧП погибли проживающие в одной квартир на втором этаже двое малолетних детей и двое взрослых.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а», «е» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство).

Из обстоятельств происшествия следует, что вероятной причиной пожара является занесение открытого источника огня в подсобное помещение, расположенное под лестницей первого этажа.

В настоящее время в рамках возбужденного уголовного дела следствию предстоит провести комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Также в рамках расследования будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению преступления.

Расследование уголовного дела поручено следственной группе, в состав которой включены наиболее опытные сотрудники следственного управления.

Расследование уголовного дела продолжается.