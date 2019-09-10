Происшествия

23-летний житель Пушкиногорского района осужден за причинение тяжкого вреда здоровью пассажира автомобиля

Прокуратурой Пыталовского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 23-летнего уроженца Пушкиногорского района.

Приговором Пыталовского районного суда он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Пыталовского района, в суде установлено, что 23 февраля, управляя автомобилем, на автомобильной дороге «Печоры-Качаново-Пыталово-Вышгородок», проявляя преступную небрежность, не предвидя возможности наступления общественно опасных последствий своих действий, допустил занос автомобиля, пересек полосу, предназначенную для встречного движения, съехал в кювет, в результате ДТП пассажиру причинен тяжкий вред здоровью.

С учетом позиции государственного обвинителя, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, в том числе наличие на иждивении виновного малолетнего ребенка, суд назначил мужчине наказание в виде ограничения свободы на срок 6 месяцев.

Приговор суда не вступил в законную силу.