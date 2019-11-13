Происшествия

Единороссы дадут оценку действий своего однопартийца Дмитрия Сопотова, оскорбившего полицейского

Секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский принял решение о проведении проверки по факту опубликованного на видеохостинге YouTube видео, на котором секретарь Печорского районного местного отделения партии, глава муниципалитета Дмитрий Сопотов оскорбляет, предположительно, сотрудника полиции с использованием ненормативной лексики.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в реготделении партии, заседание президиума регионального политсовета, на котором будет дана оценка действиям Сопотова, состоится уже на этой неделе.

Напомним, ранее в отношении главы Печорского района Дмитрия Сопотова инициировали служебную проверку по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Проверку также инициировали в УМВД России по Псковской области.