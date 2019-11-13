Происшествия

В отношении главы Печорского района из-за «матного» видео назначена служебная проверка

В отношении главы Печорского района Дмитрия Сопотова инициировали служебную проверку. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, проверку проведут по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Поводом для проверочных мероприятий стало видео с главой Печорского района, опубликованного на видеохостинге YouTube, на котором он оскорбляет, предположительно, сотрудника полиции с использование нецензурной лексики.

Смотрите также Глава Печорского района обложил матом сотрудника полиции. ВИДЕО

Этот факт подтвердили в пресс-службе УМВД Псковской области. В ведомстве также намерены провести проверку и дать правовую оценку произошедшему.

Смотрите также Полиция даст правовую оценку фактам с «матного» видео с участием главы Печорского района

Сам Дмитрий Сопотов также подтвердил, что подобный инцидент случился в апреле текущего года. По его словам, причиной его «эмоционального срыва» стала «несправедливость» по отношению к его коллеге по муниципальной службе.