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В суд направлено дело оскорбившего сотрудников ГИБДД экс-главы Печорского района

В суд направлено дело экс-главы Печорского района Дмитрия Сопотова, который обвиняется в оскорблении полицейских.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области, перед судом в Печорах предстанет 54-летний местный житель по обвинению в преступлении в отношении представителей власти (статья 319 УК РФ «Публичное оскорбление представителя власти»).

«По версии следствия, вечером 31 мая 2019 года обвиняемый, находясь возле приемного покоя Печорской районной больницы, предъявил сотрудникам ГИБДД претензии в неприличной и грубой нецензурной форме относительно законности действий по отстранению его знакомого от управления транспортным средством в связи с подозрением на нахождение в состоянии алкогольного опьянения», - отметили в пресс-службе.

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Также в ведомстве добавили, что следователь учел, что обвиняемый полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном, а также активно способствовал установлению всех обстоятельств преступления. Поэтому следователь вынес постановление о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении в отношении фигуранта уголовного преследования и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Сейчас уголовное дело направлено в мировой суд для рассмотрения по существу.