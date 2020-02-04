Происшествия

Бывший глава Печорского района Дмитрий Сопотов стал фигурантом второго уголовного дела

Бывший глава Печорского района Дмитрий Сопотов, который в конце 2019 года ушел в отставку после возбуждения в отношении него уголовного дела за оскорбление полицейских, стал фигурантом еще одного уголовного дела. Оно возбуждено по факту незаконной приемки многоквартирного дома по программе переселения граждан из аварийного жилья, сообщил журналистам начальник отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры региона Евгений Шевченко, пишет ТАСС.

«Дело возбуждено по инициативе прокурора Печорского района. Дом, который был принят в рамках программы переселения граждан из аварийного и ветхого жилья, не соответствовал на момент приемки требованиям технической и пожарной безопасности. Экспертиза при приемке данного многоквартирного дома не проводилась. Приемка фактически проведена с грубыми нарушениями процедуры. Здесь, безусловно, фигурантом является в том числе и бывший глава, а также ряд лиц администрации Печорского района», - сказал Шевченко.

По его словам, в настоящее время граждане проживают в доме, который «по сути не может использоваться в качестве жилых помещений». «На данный момент расследование не завершено, говорить о конкретных процессуальных действиях не буду, но там много лиц, которые могут понести уголовную ответственность, не исключая бывшего главу района», - добавил Шевченко.

Отметим, фигурантом дела о приемке дома с грубыми нарушениями он стал благодаря работе УФСБ России по Псковской области.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Псковской области, уголовное дело возбуждено по результатам прокурорской проверки по ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). В ходе пресс-конференции прокурор Псковской области Сергей Белов, комментируя уголовное дело, возбужденное в отношении Сопотова за оскорбление полицейских, назвал ситуацию примером «зарвавшегося чиновника». «Что касается примера главы бывшего, думаю, его пример другим наука. Там же два дела. Одно связано с домом, с подписанием документов, а второе со случаем, когда было оскорбительное поведение по отношению к сотрудникам полиции», - сказал прокурор.

В середине ноября 2019 года местные СМИ опубликовали видеозапись, на ней запечатлено, как Сопотов, который на момент инцидента занимал должность главы Печорского района, на повышенных тонах общается с сотрудниками правоохранительных органов, используя нецензурную лексику. В начале 2020 года региональный избирком назначил на 5 апреля досрочные выборы главы муниципалитета.

В ноябре 2019 года следователи возбудили уголовное дело в отношении Сопотова. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ («Оскорбление представителя власти»). Сопотов сложил полномочия главы района 14 ноября, в конце ноября на сессии районного собрания депутатов его полномочия были прекращены. Одновременно с этим партия «Единая Россия» приостановила членство Сопотова в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела. По данным пресс-службы СК, в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.