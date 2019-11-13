Происшествия

В псковском филиале Почты России прокомментировали инцидент с нападением на почтальона

В псковском управлении Почты России рассказали о состоянии почтальона, на которого злоумышленники напали в микрорайоне Паневик, и о связанных с этим последствиях для жителей. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе филиала, денежные средства и материальные ценности, которыми оперирует предприятие, застрахованы.

«Сам почтальон, на которого было нападение, не пострадал. Служба безопасности управления оказывает необходимое содействие правоохранительным органам в целях скорейшего раскрытия преступления и задержания злоумышленников, - отметили в управлении. - Происшествие не отразилось на почтовом обслуживании населения и организаций».

Также в филиале добавили, что его сотрудники выполнят в срок и все обязательства перед клиентами.

Напомним, со слов местных жителей, почтальона ограбили в микрорайоне Паневик вечером 13 ноября.