600 тысяч рублей выманили мошенники у трех псковичей

Более 600 тысяч рублей выманили мошенники у трех жителей города Пскова и Новосокольников, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, неустановленные злоумышленники под видом сотрудников банков и правоохранительных органов обманным путем ввели в заблуждение трех жителей Пскова и Новосокольников, завладев их денежными средствами на общую сумму более 600 тысяч рублей.

Как выясняется, своим собеседникам они предложили якобы во избежание серьезных финансовых потерь перевести сбережения на «безопасные счета», что те и сделали. Убедившись, что их обманули, потерпевшие обратились за помощью в полицию.

По данным фактам возбуждены уголовные дела, в рамках расследования которых выясняются все обстоятельства произошедшего.