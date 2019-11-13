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В Порховском районе разрабатывают схему размещения рекламных конструкций

Администрация Порховского района организовала работу по разработке схемы размещения рекламных конструкций и согласованию с органами ГИБДД. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре муниципалитета.

«Проведенной прокуратурой района проверкой установлено, что в нарушение указанных требований закона порядок предварительного согласования схем размещения рекламных конструкций на территории района не утвержден, - отметили в ведомстве. - Отсутствуют утвержденные в установленном законом порядке схемы размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности. А также - на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности субъектов РФ или муниципальной собственности».

Также в прокуратуре добавили, что в результате бездействия органов местного самоуправления нарушаются права неопределенного круга лиц на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, что препятствует осуществлению ими рекламной деятельности.

«Субъекты предпринимательской деятельности несут необоснованные убытки в связи с невозможностью полноценно осуществлять свою хозяйственную деятельность в рыночных условиях, отсутствием информации о местах установки рекламных конструкций компаний-конкурентов, их количестве, проводимых ими рекламных кампаниях», - подчеркнули в прокуратуре и заключили, что устранение нарушений закона - у ведомства на контроле.