Возгорание на мусорном полигоне под Порховом полностью ликвидировали

Возгорание на полигоне твердых бытовых отходов полностью ликвидировали в Порховском муниципальном округе. Об этом сообщили в официальном канале Псковской области в Max.

Очаг возгорания удалось локализовать и потушить благодаря работе пожарно-спасательных подразделений и добровольцев из АНО «Дружина».

«Показательный пример, как единая команда, чёткая координация и готовность действовать в экстремальной обстановке позволяют справиться с самыми сложными задачами», - написали в канале.

Напомним, что возгорание произошло 4 мая. Специалисты занимались его ликвидацией несколько дней, так как ситуация усложнялась погодными условиями.