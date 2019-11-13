Происшествия

Полиция устанавливает место нахождения подозреваемого в нападении на врача Детской областной больницы

Псковские полицейские выясняют обстоятельства, связанные с нападением на сотрудницу Детской областной больницы, произошедшим сегодня, 25 ноября. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в полицию поступило сообщение о том, что в Детской областной больнице врачу причинено ранение.

На месте работает следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции осуществляют оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление места нахождения лица, подозреваемого в совершении преступления.