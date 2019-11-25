Происшествия

Артур Гайдук: Нападение на врача - это беда, отражающая отношение общества к отечественной медицине

Инцидент, связанный с произошедшим сегодня нападением на врача Детской областной больницы, отражает отношение общества к отечественной медицине. Такое мнение в интервью Псковской Ленте Новостей высказал врач Псковской городской станции скорой медицинской помощи, депутат Псковского областного Собрания Артур Гайдук.

«Сама по себе ситуация отражает отношение к нашей медицине: если пациенту плохо или он умирает, виноват всегда врач. Очень трудно объяснить родственникам, что не всех больных можно вылечить и не все больные операбельны - иначе все жили бы вечно. Даже в тех странах, где медицина развита на высоком уровне, люди умирают. Вопрос в том, что некоторые заболевания вылечить невозможно, и медицина тут бессильна», - прокомментировал депутат.

«Или в связи с недоразвитой системой нашего здравоохранения много смертей происходит, или дело в принципе в развитии медицины во всем мире, которая неспособна лечить такие вещи. Тут ничего не сделаешь. В любом случае само по себе нападение на врача - это беда», - заключил Артур Гайдук.

Напомним, что сегодня, 25 ноября, на врача-гематолога Детской областной больницы совершено нападение. С ножевым ранением бока ее госпитализировали в Псковскую областную клиническую больницу. Полиция устанавливает место нахождения подозреваемого в совершении нападения. По неподтвержденным данным, к происшествию причастен отец маленькой пациентки больницы.