Происшествия

К расследованию дела о нападении на врача Псковской детской областной больницы подключился Следственный комитет

Сотрудники следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области проверяют информацию о нападении на врача Детской областной больницы, опубликованную в СМИ. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

«Сегодня, 25 ноября, в ходе мониторинга размещаемых в СМИ сведений, на одном из интернет-порталов выявлена публикация, в которой сообщается о нападении мужчины на врача в здании детской областной больницы на ул. Коммунальной в Пскове, в результате чего последней причинено ножевое ранение туловища. Руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области генерал-майор юстиции Петр Крупеня поручил следователям территориального следственного отдела немедленно выехать по сообщению о происшествии и принять исчерпывающие меры по установлению всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в ведомстве.