Происшествия

Подозреваемый в нападении на врача Псковской детской областной больницы задержан

Подозреваемый в совершении нападения на врача Псковской детской областной больницы задержан. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

«Подозреваемый в совершении нападения на врача в ходе проведенных мероприятий задержан сотрудниками уголовного розыска. В настоящее время с ним работают, проводится проверка», - сообщили в ведомстве, добавив, что, по предварительной информации, гражданин является отцом ребенка, который какое-то время проходил лечение в Псковской детской областной больнице и впоследствии скончался.

Полицией обеспечена безопасность медперсонала больницы и безопасность пострадавшей. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.