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Возбуждено уголовное дело в связи с нападением на врача Псковской детской областной больницы

25.11.2019 19:19|ПсковКомментариев: 0
Фото: СУ СКР по Псковской области

Следственным отделом по г. Пскову следственного управления СУ России по Псковской области возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п. «б» ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство лица в связи с осуществлением служебной деятельности). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном следственном управлении СКР.

По версии следствия, днем 25 ноября подозреваемый пришел в ГБУЗ «Детская областная клиническая больница», где напал на врача, причинив ножевое ранение туловища.

В настоящее время подозреваемый задержан. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Ход расследования находится на особом контроле руководителя управления генерал-майора юстиции Петра Крупени.

Отметим, по данным телеграм-канала Mash, причиной нападения мужчины на врача в Пскове стала смерть дочери от лейкоза. «По предварительной информации, дочь напавшего скончалась в конце июля этого года от страшного диагноза. Мужчина посчитал, что в этом виноваты именно медики. По его мнению, они неправильно лечили ребенка, его смерть на их совести», - пишет телеграм-канал.

Однако после смерти девочки была проведена проверка - она не нашла врачебной ошибки.

Источник: Псковская Лента Новостей
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