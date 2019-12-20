Происшествия

Три машины сожгли ночью в Великих Луках

В 02.06 23 декабря поступило сообщение о возгорании трех автомобилей на улице Гражданской в городе Великие Луки.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в автомашине «Лада Гранта» 2005 года выпуска выгорел салон и повреждено лакокрасочное покрытие по всей площади, в автомобиле «Рено Меган 3» 2010 года выпуска сгорело лакокрасочное покрытие 2 дверей, уничтожено остекление автомобиля, в «Чери Тигго» оплавлен задний правый фонарь.

По предварительной информации, причиной пожара стал поджог. От огня спасено 2 автомобиля.

В 10.19 22 декабря поступило сообщение о возгорании в помещении склада на улице Ветеранов войны в городе Острове. Огнем повреждены мешки с кормовыми добавками на площади 20 кв. метров, сгорели два грузоподъемника. Предварительно, причиной пожара стало занесение постороннего источника огня.