Баня и жилой дом сгорели в Стругах Красных

Баня и жилой дом сгорели на улице Центральной в Стругах Красных 16 августа. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГУ МЧС России по Псковской области, о возгорании стало известно в 00:57.

Фото здесь и далее: ГУ МЧС России по Псковской области

Предположительной причиной стал аварийный режим работы электрического оборудования и сетей вследствие короткого замыкания в бане. Возгорание ликвидировали семь специалистов областной пожарной охраны и три единицы техники. Огнеборцами спасены три хозяйственные постройки.



А ранее, 15 августа, в себежской деревне Бондари сгорело неэксплуатируемое строение.

Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 06:12. В результате пожара в здании повреждена стена. Причина, предположительно, - неосторожное обращение с огнем. На месте работали три специалиста областной пожарной охраны и единица техники.

В воскресенье в 01:10 в Печорах на улица Мира в хозяйственной постройке на два помещения сгорела кровля по всей площади; помещение бани выгорело изнутри. Предположительная причина – недостаток изготовления печи. Возгорание ликвидировали четыре специалиста областной пожарной охраны и единица техники. Спасены подсобное помещение и жилой дом.

А в 08:05 в Порхове на улице Германа в бане снаружи повреждена стена. Предположительной причиной стал аварийный режим работы электрического оборудования и сетей вследствие короткого замыкания. На месте работали пять специалистов МЧС России и две единицы техники.

В 11:55 в деревне Заборовье Островского округа сгорел сарай. Причина, предположительно, - неосторожное обращение с огнем. На месте работали пять специалистов МЧС России и два единицы техники.