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В Псковской области Россельхознадзор не пропустил через границу 1,8 тонны корма для кошек и собак

На российско-белорусском участке государственной границы РФ в Псковской области должностными лицами Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям проведен ветеринарный контроль 1800 килограммов корма для кошек и собак. Корм следовал из Республики Беларусь в адрес петербургской фирмы, которая занимается оптовой торговлей кормов для домашних животных.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, государственными инспекторами в ходе проведения контроля выявлено отсутствие необходимых ветеринарных сертификатов Таможенного союза, подтверждающих безопасность и происхождение продукции.

Перемещение 1,8 тонн корма для домашних питомцев по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено. Оформлен акт о возврате груза в Республику Беларусь.