Происшествия

В районе садового товарищества Кебь пропал трехлетний ребенок

Вчера около 21:00 в садовом некоммерческом товариществе Кебь пропала трехлетняя темноволосая девочка.

Сообщается, что девочку зовут Варя.

Поисками ребенка занимается МЧС, полиция и садоводы, сообщается в сообществе «Кебь Садовое-Некоммерческое-Товарищество».

При наличии какой-либо информации о местонахождении ребенка просят сообщать по телефонам 89532395914, 89009964516 или 112.

«По последней информации девочку еще не нашли, планировали спускаться на лодках по реке, искали от железной дороги вдоль реки и ничего, собаки учуяли последний след в пролете у реки, рядом с участком 280», - рассказывают очевидцы.