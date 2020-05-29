Общество

В Пскове появится отряд «Лиза Алерт» после трагедии в Кеби

После гибели трехлетней Вари Поповой в садоводческом товариществе «Кебь» в Псковской области решили создать свой поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Об этом «МК в Пскове» сообщила руководитель проекта «Вечевой орден» и координатор деятельности «Волонтеров Победы» в Псковской области, член Общественной палаты Псковской области Ольга Родина.

Она рассказала, что сотрудничала с волонтерами «Лизы Алерт» из Санкт-Петербурга, которые приехали на поиски пропавшей девочки.

«Мы поняли, насколько они профессионально действуют и почему к поискам не подпускают необученных добровольцев. Иногда речь идет на минуты, и действовать нужно слаженно и грамотно. Мы решили скоординироваться и создать псковский поисковой отряд, - пояснила она. – Я поняла, что в таких ситуациях, когда может потеряться ребенок, нужно действовать оперативно».

По словам Ольги Родиной, организовать отряд возможно только после серьезного обучения, которым будут заниматься волонтеры петербургского отделения «Лизы Алерт». Планируется, что уже к концу лета может сформироваться группа из 10-20 добровольцев, которые смогут профессионально заниматься поисками пропавших людей.

«Осенью часто пропадают пожилые люди, которые отправляются в лес собирать грибы и ягоды, поэтому мы надеемся, что к этому времени успеем сформировать группу поисковиков», - подчеркнула Ольга Родина.

Планируется, что профессиональные поисковики из числа волонтеров появятся в каждом районе области, чтобы можно было быстро скоординировать поиски.