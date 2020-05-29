В Пскове появится отряд «Лиза Алерт» после трагедии в Кеби

После гибели трехлетней Вари Поповой в садоводческом товариществе «Кебь» в Псковской области решили создать свой поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Об этом «МК в Пскове» сообщила руководитель проекта «Вечевой орден» и координатор деятельности «Волонтеров Победы» в Псковской области, член Общественной палаты Псковской области Ольга Родина.
Она рассказала, что сотрудничала с волонтерами «Лизы Алерт» из Санкт-Петербурга, которые приехали на поиски пропавшей девочки.
По словам Ольги Родиной, организовать отряд возможно только после серьезного обучения, которым будут заниматься волонтеры петербургского отделения «Лизы Алерт». Планируется, что уже к концу лета может сформироваться группа из 10-20 добровольцев, которые смогут профессионально заниматься поисками пропавших людей.
Планируется, что профессиональные поисковики из числа волонтеров появятся в каждом районе области, чтобы можно было быстро скоординировать поиски.