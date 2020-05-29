Общество

Семья 3-летней Вари Поповой просит неравнодушных граждан воздержаться от посещения похорон

Неравнодушных к трагедии семьи 3-летней Вари Поповой, утонувшей в реке Кебь, просят воздержаться от участия в ее похоронах и помолиться за упокой ее души в храме. Такую просьбу родные и близкие девочки озвучили, обратившись в редакцию Псковской Ленты Новостей.

«Мы благодарим всех, кто участвовал в поисках Вари, всех, кто поддерживает нас и выражает соболезнования в соцсетях, всех, кто собирает деньги и присылает нам материальную помощь, всех, кто небезразличен к нашему горю», - отметили родные девочки.

Однако, в связи с непростой эпидемиологической ситуацией по коронавирусу они попросили неравнодушных граждан не приезжать на похороны Вари, а помолиться за упокой ее души, поставив свечку в храме. Семья просит с пониманием отнестись к этой просьбе.

Также близкие девочки, отвечая на многочисленные вопросы, куда можно перечислять материальную помощь, сообщили, что это можно сделать через Благотворительный фонд княгини Ольги.

Реквизиты фонда: