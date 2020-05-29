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Это был тяжелый во всех смыслах поиск - волонтеры «Лизы Алерт» опубликовали отчет о поисках трехлетней Вари Поповой

Поисковый отряд из Санкт-Петербурга «Лиза Алерт» опубликовал подробный отчет по поисках трехлетней Вари Поповой, которая пропала 23 мая в СНТ «Кебь».

«Это был тяжелый во всех смыслах поиск. Заявка поступила к нам только на следующий день. В Псковской области нет своего отряда, поэтому предложение взять поиск поступило к питерскому отделению отряда "Лиза Алерт". Конечно, мы были готовы. Несмотря на удалённость (почти 300 км от Санкт-Петербурга) и время выезда (вечер воскресенья, многим утром на работу) отозвалось много людей», - отмечают волонтеры в отчете.

Отмечается, что на месте пропажи ребенка работали более семидесяти добровольцев из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 32 экипажа, которые проехали за это время двадцать с лишним тысяч километров; все службы – МЧС, ГИМС, МВД, СК, уголовный розыск, ОМОН, Росгвардия, спецназ ГРУ, ВДВ; добровольцы из «Лиза Алерт» Московской области и водолазной группы «ДобротворецЪ»; 15 человек из клуба подводной охоты «Скобарь», четыре псковских водолаза, кинологические расчеты; сотни местных жителей и большое количество техники всех видов – автомобили, лодки, БПЛА.

Операторы горячей линии в эти дни работали в режиме нон-стоп. Только инфоргами было обработано более 500 звонков.

«Это все сухие цифры, но за ними стоят живые люди. Люди, которые не остались в стороне, а приняли участие в том, чтобы поставить точку в этом поиске. Страшную, но точку», - говорится в отчете.

О поисках ребенка в отчете рассказали волонтеры и те, кто находился на месте поисков от начала и до самого конца.

«Заявка на поиск Вари поступила к нам в воскресенье, 24 мая. Я очень сомневалась, брать ли заявку инфоргом: я никогда не вела резонансы, а уже тогда было понятно, что этот поиск будет именно таким. Но собралась с силами и влилась в команду опытных инфоргов, а дальше началась совместная круглосуточная работа.

Прочитав первичные вводные, я с нетерпением ждала информацию от детского прозвонщика. Период ожидания всегда страшен. Охватывает паника: «А вдруг не получится? А вдруг допущу ошибку? А вдруг не справлюсь? А если поиск закончится плохо?» Ведь уже ночь прошла, драгоценные часы потеряны…

После прозвона приступили к работе: искали группы, собирали оборудование, заказывали печать ориентировок и карт. Сложность заключалась ещё и в том, что во время пандемии мы работаем только зарегистрированными двойками – не все из них на авто, а до места ещё ехать 4 часа. Всех надо собрать в кратчайшие сроки минимальными экипажами, обеспечить всем необходимым и отправить. Не было времени отвлекаться: много задач, не до эмоций.

На второй день я поняла, что начинает накрывать. Душу разрывали мысли: «Как же так, ей всего 3 годика, так не должно быть». Перед глазами стояла Варя, слышался детский смех. Стало ясно, что я не справлюсь, если поддамся эмоциям. Старалась по максимуму вовлекаться в поиск, постоянно отвечала на звонки, несколько раз теряла голос, на работе старалась ни на минуту не присесть – только бы не накрыло.

На четвёртый день поисков начали сдавать силы, нервы, появилась паранойя: «А вдруг мы ошиблись и не там ищем». Стали посещать мысли, что я больше не хочу этим заниматься, что закончим этот поиск, и я уйду из отряда.

28 мая, на пятый день поисков, координатор сообщила, что нашли. И тут не до эмоций, надо держать оборону, звонки обрывают горячую линию и мой телефон, нужно спокойно объяснять людям, что ждём. Нельзя плакать на работе. Надо держаться до конца.

Всё, нашли. Погибла. Можно выдохнуть и наконец дать волю эмоциям. Я думала, что не может быть так тяжело. Я кричала от боли и ужаса. Так не должно быть! Дети не должны так погибать. Такая маленькая и беззащитная. Как ей страшно было. Это несправедливо.

Я еще долго буду закрывать глаза и видеть перед собой улыбающуюся с ориентировки Вареньку. Я буду всегда помнить свой первый резонансный поиск. И я не уйду, я останусь и буду продолжать искать, чтобы успевать», - рассказывает инфорг Евгения Бычкова.

«"Нужно бросать камушки в реку издалека," – так сказала моя восьмилетняя дочь, когда я вернулась домой с поиска Вари и на ее вопрос “Как девочка?” ответила, что мы её нашли, она погибла в реке.

Я приехала на место событий на четвёртый день поисков, сменив координатора, который трое суток работал в штабе. Получила полный объём вводной информации. Сейчас нужно максимально сосредоточиться, нет места для эмоций, только факты.

Людей на месте много. Основные силы направлены на отработку акваторий рек Кебь, Череха и Великая. Отправляем пешие группы для закрытия задач в лесном массиве вблизи СНТ Кебь. Тут нужно сказать отдельное спасибо госструктурам – сотрудники принимали задачи, проходили инструктаж, обучались на месте алгоритму прочёса леса и навыкам владения навигатором и компасом.

Судоводители из местного населения помогали лодками и прохождению на них водных объектов с нашими опытными наблюдателями. Таким образом, была возможность закрывать и воду, и лес. Вроде как всё охвачено, но к концу суток нет результата - ни Вари, ни какой-то дополнительной информации.

Я впервые как координатор настолько плотно работала с водой. Страшило отсутствие должной практики, понимания в поведении рек, мне было сложно. К счастью рядом был Карэн - опытный волонтер водолазной группы “ДобротворецЪ”. Благодаря его знаниям и навыкам задачи для отработки акваторий были поставлены, группы отправлены.

На вторые сутки моего пребывания в штабе подготовила две группы, состоящие из наших опытных добровольцев и пары страхующих ребят из Росгвардии. Я хотела закрыть одну из самых актуальных задач. Ранее она уже отрабатывалась и с лодок, и с воздуха, и водолазами и охотниками под водой, но прочёсом задача не была закрыта, а значит, нужно сделать и это.

Последним двум группам была также поставлена задача сообщать в штаб о прохождении некоторых точек, для контроля самой группы. Со времени их выхода на задачу прошло около часа, может чуть больше. Я только отошла налить себе горячий чай, как в кармане зазвонил телефон. "Штатный звонок, прошли 500 метров," – подумала я. Снимаю трубку и слышу тихое, взволнованное и щемящее душу: "Я нашёл её".

Невозможно передать словами те эмоции, которые захлестывают в этот момент, – это как американские горки. Все происходящее начинает из сумбура аккуратно раскладываться по полочкам: задача группы была на воде, это значит, что погибла. Есть факт нахождения – значит, будет точка в поиске. Не та, на которую мы все надеялись.

Работы ещё много - необходимо узнать координаты и отправить группу в помощь, сообщить инфоргам и госслужбам, которые работают с нами в тесной связке. А главное нужно окно, не создать резонанса и скопления зевак на месте событий. Дальше как часы – только чёткие действия, никаких эмоций – всё после.

Кажется, очередной поиск, очередные задачи и уже привычный порядок действий, но нет. Нельзя закончить поиск, собрать оборудование, свернуть штаб и просто уехать. У каждого из нас есть дети. И то, что случилось сейчас, уже никуда не уйдёт, ты пережил это, пропустил через себя. Оно будет с тобой. Навсегда. Берегите детей», - рассказала о своем участии в поисках Вари Поповой координатор Анастасия Власова.

Отметим, в ходе поисков общая протяженность треков составила 1489,3 км, из них пешие группы – 1111,7 км, беспилотная авиация – 130,3 км, треки на воде (лодки) – 247,7 км.из 5