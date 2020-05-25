Происшествия

Надувная моторная лодка и спасательные жилеты требуются для поисков трехлетней девочки в Псковском районе

Сегодня продолжается поиск трехлетней Варвары Поповой, которая вышла из дома 23 мая в СНТ «Кебь» в Псковском районе и домой так и не вернулась.

Фото из группы «Лиза Алерт» Псков

Как сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт», на месте работают сотрудники правоохранительных органов, опытные добровольцы «Лиза Алерт» Ленинградской области, БПЛА «Лиза Алерт» Московской области, водолазная группа «Добротворецъ».

На данный момент людей на поиске достаточно, отметили добровольцы.

«Если вы хотите помочь отряду, на поиск нужна надувная моторная лодка и спасательные жилеты, есть необходимость в топливных картах. Если у вас есть возможность их предоставить, обратитесь на горячую линию "Лиза Алерт": 88007005452», - сообщили в отряде «Лиза Алерт».