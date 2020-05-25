Происшествия

Очень хорошей назвал семью пропавшей в Псковском районе девочки отец ее подруги

Очень хорошая семья, что называется, беспроблемная, рассказал отец подруги пропавшей 23 мая с дачи в товариществе «Кебь» Варвары Поповой. Об этом пишет «Московский комсомолец в Пскове».

«Наши дети ходят в один детский садик. Варечка - девочка ответственная и послушная, воспитатели ее всегда хвалят. Хулиганить, делать назло, - это не про нее», - сказал собеседник издания.

В детском саду все шокированы произошедшим. И воспитатели, и родители, узнав о беде, подключились к поискам.

«Я был там и в воскресенье, и вечером в понедельник. Вчера мне поставили задачу проехать по берегу Великой в районе Гоголей. Будем делать все, что в наших силах, лишь бы Варя нашлась», - рассказал собеседник «МК в Пскове».