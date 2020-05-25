Происшествия

Волонтеры, лодки и записи видеокамер требуются для поиска пропавшей в Псковском районе девочки

Для поисков пропавшей в садоводческом товариществе «Кебь» (Псковский район) девочки требуются волонтеры, записи видеокамер и лодки. Об этом сообщается в группе «Садоводы Псковского края» в соцсети ВКонтакте.

Также на 27 мая нужны записи видеокамер с 20.00 23 мая до 10.00 24 мая вблизи места пропажи ребенка и вдоль реки Кебь вниз по течению, реки Череха, до озера Псковского. Ссылку (с облака) на видео просят отправляйте в WhatsApp 89062214446. Данные будут переданы в работу полиции и представителям отряда «Лизы Алерт».

Кроме того, необходима помощь подготовленных, мотивированных, выносливых и трезвых волонтеров с навыками ориентации на местности. «Оставляем за собой право выбирать. Пусть будет не 350, а 50 - но все наши помощники, в которых уверены. Уж извините, кому не по нраву. Важно приехать быстро - в течение часа», - говорится в сообщении. Желающим присоединиться к поискам Варвары Поповой надо кратко написать о себе в СМС-сообщении и отправить его по номерам: 89517570183, 89118909281.



Также для поиска девочки не хватает лодок. «Сегодня было 13, и нам не хватило! Важно приехать быстро - в течение 1,5 часов», - отмечается в сообщении. Краткое описание лодки тоже следует отправлять по указанным выше номерам посредством.

Помимо этого, для работы нужны чёрно-белый принтер, бумага, средний холодильник (не промышленный). «Звоните, кто повезет. Машину, если что, найдем», - обратились к псковичам добровольцы. В списке просьб также значится кофе, одноразовые ложки и тарелки.