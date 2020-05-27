Происшествия

Возбуждено уголовное дело по признакам убийства девочки в Псковском районе

23 мая в правоохранительные органы поступило сообщение о безвестном исчезновении 3-летней Варвары Поповой. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Следственном комитете РФ.

По предварительным данным, девочка пропала без вести вечером 23 мая в районе садоводческого некоммерческого товарищества «Кебь» в Псковском районе. На момент исчезновения она была одета в розовое платье, бордовые колготки, розовые сандалии.

В рамках возбужденного уголовного дела продолжаются круглосуточные поисковые мероприятия пропавшей девочки, в которых задействованы сотрудники региональных управлений полиции, Росгвардии, ФСИН, военнослужащие Псковского гарнизона, сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС. Неоценимую помощь оказывают волонтеры поисковой организации «Лиза Алерт», спортивные коллективы мотопарапланеристов и подводные охотники, а также просто отзывчивые и неравнодушные псковичи.

Территория прочесывается, в том числе, кинологами с собаками, дно реки обследуют водолазы, с воздуха местность осматривают при помощи квадрокоптеров. Следователи отрабатывают все возможные версии произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.