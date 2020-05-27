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На месте обнаружения тела девочки в реке Кебь работают следователи

28.05.2020 15:18|ПсковКомментариев: 3

На месте обнаружения тела трехлетней девочки в реке Кебь в Псковском районе работают следователи Следственного комитета РФ. Проводятся следственные действия. Об этом стало известно Псковской Ленте Новостей из собственных источников.

Напомним, трехлетняя Варя Попова пропала с дачи в садоводческом товариществе «Кебь» 23 мая, с тех пор ее поиски не прекращались. Сегодня, 28 мая, стало известно, что тело девочки найдено.

Официально эту информацию пока не подтвердили ни представители Следственного управления СК РФ по Псковской области, ни сотрудники ГУ МЧС РФ по Псковской области, ни волонтеры.

Источник: Псковская Лента Новостей
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