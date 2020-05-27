Происшествия

На месте обнаружения тела девочки в реке Кебь работают следователи

На месте обнаружения тела трехлетней девочки в реке Кебь в Псковском районе работают следователи Следственного комитета РФ. Проводятся следственные действия. Об этом стало известно Псковской Ленте Новостей из собственных источников.

Напомним, трехлетняя Варя Попова пропала с дачи в садоводческом товариществе «Кебь» 23 мая, с тех пор ее поиски не прекращались. Сегодня, 28 мая, стало известно, что тело девочки найдено.

Официально эту информацию пока не подтвердили ни представители Следственного управления СК РФ по Псковской области, ни сотрудники ГУ МЧС РФ по Псковской области, ни волонтеры.