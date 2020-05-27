Происшествия

Тело пропавшей девочки в Псковском районе найдено в 2 км от предполагаемого места падения в воду

В ходе расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами по факту безвестного исчезновения трехлетней девочки, примерно в 13.30 28 мая в акватории реки Кебь обнаружено ее тело. Ребенок пропал 5 дней назад. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Псковской области.

Тело ребенка обнаружено одним из совместных патрулей сотрудников правоохранительных органов и волонтеров примерно в 2 км ниже по течению от предполагаемого места падения ребенка в воду, в садоводческом товариществе «Кебь».

«Осмотром тела признаков насильственной смерти не обнаружено, по предварительным данным, девочка утонула. Следователями назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти», - говорится в сообщении.

В настоящее время розыск девочки прекращен. Следственное управление выражает благодарность сотрудникам региональных управлений МВД, Росгвардии, ФСИН, военнослужащим Псковского гарнизона, сотрудникам поисково-спасательного отряда МЧС, волонтерам поисковой организации «Лиза Алерт», спортивным коллективам мотопарапланеристов и подводных охотников, а также просто отзывчивым и неравнодушным псковичам, которые круглосуточно искали пропавшую девочку.