Происшествия

Телевизор и туалет сгорели в Псковской области в выходные дни

Телевизор и туалет горели в Псковской области в выходные дни. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального управления МЧС, несколько пожаров произошло с пятницы по воскресенье, во всех случаях пострадало только имущество.

24 июля в деревне Лесная Гдовского района сгорела хозяйственная постройка 6 на 6 метров. Причина, по предварительным данным, - неосторожное обращение с огнем хозяйки. По той же причине на 6-м этаже дома №26 по улице Красноармейской в Пскове сгорело хозяйственное помещение 3 на 4 метра.

В деревне Череха-2 Псковского района 24 июля горел дачный дом 5 на 7 метров. Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки на вводе. В деревне Боровичи Порховского района 24 июля выгорело изнутри по всей площади неэксплуатируемое строение 8 на 5 метров. Причина - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

Еще один пожар произошел 25 июля в доме №41 на Рижском проспекте в Пскове. В квартире огнем поврежден телевизор. Причина - короткое замыкание проводки телевизора. В деревне Симоняты Палкинского района в тот же день из-за неисправности печного отопления сгорела баня.

А 26 июля в деревне Молочище Порховского района горел жилой дом 10 на 8 метров. Огнем поврежден потолок на площади 2 квадратных метра. Причина пожара - нарушение правил эксплуатации печного отопления.

Кроме того, в деревне Орша Новоржевского района на улице Молодежной 26 июля произошел пожар в жилом доме на две семьи. Огнем повреждена кровля на площади 6 на 6 метров. Возгорание началось из-за аварийного режима работы электропроводки.

В СНТ «Мирное» (Псковский район) сгорел туалет размером 1 на 1 метр. Причина - неосторожное обращение с огнем хозяйки.